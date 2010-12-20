جلوگیری از ورود خبرنگاران و هواداران به محل تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست مقابل صبای قم و کناره گیری علی دایی از سمت سرمربیگری این تیم در حالی آغاز شد که خبرنگاران و هواداران اجازه حضور در محل تمرینات سرخپوشان را نداشتند.

نزدیک به 40 هوادار تیم فوتبال پرسپولیس و تعدادی خبرنگاران که برای تماشای تمرین امروز سرخپوشان به ورزشگاه درفشی‌فر آمده بودند، از حضورشان در این محل ممانعت به عمل آمد.

مسئولان ورزشگاه درفشی فر در مواجهه با خبرنگاران و هواداران پرسپولیس اعلام کردند، برگزاری تمرین بدون حضور تماشاگر با تاکید مسئولان این باشگاه بوده است.

تیم فوتبال پرسپولیس به دنبال شکست 4 بریک مقابل صبای قم گرفتار بحران‌هایی شده است که مهمترین آن کناره گیری علی دایی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه است.