سرخپوشان از شعارهای هواداران در امان نماندند/درخواست جدایی عبدی و یحیوی

به گزارش خبرنگار مهر، با قفلی که به درب ورودی ورزشگاه درفشی زده بودند، مشخص بود که مسئولان این ورزشگاه تصمیمی برای ورود تماشاگران به محل برگزاری تمرینات سرخپوشان ندارند.

هواداران ناراضی تیم فوتبال پرسپولیس که روز گذشته نیز در ورزشگاه آزادی علیه کادر فنی و بازیکنان این تیم شعارهای سرداده بودند، امروز با حضور در پشت درب ورزشگاه درفشی فر ناراحتی خود را از شرایط موجود بروز داده و علیه مربیان و بازیکنان تیم محبوب‌شان شعار دادند.

آنها با سردادن شعارهایی علیه حسن عبدی و محمدعلی یحیوی خواهان جدایی این دو مربی از تیم پرسپولیس بودند و در عین حال بازیکنان این تیم را نفراتی بی تعصب خطاب می کردند. هواداران ناراضی پرسپولیس در قبال علی دایی سکوت اختیار کرده و احمدرضا عابدزاده را تشویق می کردند.

هواداران پرسپولیس که دیروز علیه علی دایی شعار داده و خواهان جدایی او از این تیم بودند امروز از این مربی دفاع کرده و عنوان می کردند دایی با دست خالی نتوانسته سرخپوشان را در مسیر موفقیت هدایت کند.

تمرین صبح امروز پرسپولیس در غیاب علی دایی و با هدایت حسین عبدی از ساعت 11 صبح در زمین چمن ورزشگاه درفشی فر آغاز شد. هادی نوروزی با 25 دقیقه تاخیر در محل تمرین سرخپوشان حضور پیدا کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس به دنبال شکست 4 بریک مقابل صبای قم گرفتار بحران‌هایی شده است که مهمترین آن کناره گیری علی دایی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه است.