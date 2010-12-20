به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست "دانشجو و رسانه" که توسط وبسایت "انسان شناسی و فرهنگ" و با همکاری انجمن علمی علوم اجتماعی و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار می‌شود، دکتر ناصر فکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ" با موضوع "آسیب‌شناسی جنبشهای دانشجویی به مثابه یک رسانه" و دکتر مجید اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با موضوع "دانشجو، حلقه مفقوده تحولات اجتماعی در رسانه" سخنرانی خواهند کرد.

این نشست، فردا، سه‌شنبه، سی‌ام آذرماه 1389، از ساعت 11:30 تا 14 در سالن همایشهای دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال واقع در خیایبان حکیمیه، ضلع غربی طبقه چهارم پردیس دانشگاهی این دانشگاه برگزار خواهد شد.