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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

نشست "دانشجو و رسانه" برگزار می‌شود

نشست "دانشجو و رسانه" برگزار می‌شود

نشست "دانشجو و رسانه"، فردا، سه‌شنبه، سی‌ام آذرماه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست "دانشجو و رسانه" که توسط وبسایت "انسان شناسی و فرهنگ" و با همکاری انجمن علمی علوم اجتماعی و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار می‌شود، دکتر ناصر فکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ" با موضوع "آسیب‌شناسی جنبشهای دانشجویی به مثابه یک رسانه" و دکتر مجید اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با موضوع "دانشجو، حلقه مفقوده تحولات اجتماعی در رسانه" سخنرانی خواهند کرد.

این نشست، فردا، سه‌شنبه، سی‌ام آذرماه 1389، از ساعت 11:30 تا 14 در سالن همایشهای دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال واقع در خیایبان حکیمیه، ضلع غربی طبقه چهارم پردیس دانشگاهی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1213510

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