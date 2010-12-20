همه دریافتها و پرداختهای مالی در کشور بر اساس قانون صورت می گیرد

علیرضا رخشنده رو در حاشیه همایش ارتقای سلامت نظام اداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که نظم خاصی بر سیستم مالی آن حاکم است، تصریح کرد: طبق اصل 53 قانون اساسی همه دریافتهای دولتی در حساب خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب قانونی انجام می شود.

وی این اصل را یک اصل بسیار پیشرفته در نظام مالی کشور دانست و خاطرنشان کرد: تمام دستگاه های نظارتی کشور بر اجرای این اصل در دستگاه های اجرایی نظارت می کنند و این به معنای مچگیری یا بدنبال کشف فساد در ادارات کشور نیست.

مشاور قوه قضائیه بیان کرد: با توجه به اینکه مبنای نظام مالی در دریافت ها و پرداخت ها قانون است، ناظران نیز با ملاک قرار دادن قوانین، دریافت ها و پرداخت ها را ارزیابی کرده و به نتیجه می رسند.

رخشنده رو ادامه داد: در حال حاضر اطمینان بخشی نسبت به کار دستگاه های نظارتی در مدیران ایجاد شده است و از سوی دیگر نیز مدیران باید بدانند که در نظام جمهوری اسلامی ایران ملاک دریافت و پرداخت قانون است و دستگاه های نظارتی نه به دنبال مچ گیری بلکه نقش پیشگیری و مشاوره را دارند.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی از کشورها انضباط مالی ایران را در درجه پایینی ارزیابی کنند اظهار داشت: در کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر و نظام سالم مالی را دارند اصل پرداخت منطبق با قانون وجود ندارد و از نظر آنان ضریب اطمینان پرداخت دولتی کمتر است.

مشاور قوه قضائیه با اشاره به بررسی های خود در زمینه نظام مالی 28 کشور دنیا، نظام مالی ایران را سالم ترین نظام مالی و بر اساس قانون دانست و خاطرنشان کرد: در هیچکدام از این کشورها قانونی همانند اصل 53 ایران وجود ندارد و نظام مالی ایران را سالم ترین نظام مالی است.

رخشنده رو یادآور شد: اصل 53 قانون مقرر کرده تا همه دریافتهای دولتی در حساب خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب قانونی انجام شود.

وی با اشاره به همایش ارتقای سلامت نظام اداری استان زنجان گفت: این همایش قوانینی را که در حال حاضر در پرداخت ها موثر است و چگونگی نظارت دستگاه های نظارتی بر این امر را تبیین می کند.

همایش ارتقای سلامت نظام اداری استان زنجان پیش از ظهر دوشنبه با حضور با حضور مشاور قوه قضائیه، جانشین معاون اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مدیران دستگاه ها و روسای سازمان ها در سالن جهاد کشاورزی شهر زنجان برگزار شد.