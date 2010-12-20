بی توجهی در ارائه خدمات مناسب به مردم موجب تضعیف جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ارتقای سلامت اداری استان زنجان، صداقت را از ارکان ارتقای سلامت اداری کشور دانست و اظهار داشت: پرهیز از دروغ و صادقانه رفتار کردن می تواند به ارتقای بیش از پیش نظام سلامت اداری منجر شود و باید توجه بیشتری به آن صورت بگیرد.

حجت الاسلام واعظی افزود: ارائه خدمات مناسب و برخورد صادقانه با مردم از موضوعات تاثیر گذار در ارتقای سلامت اداری کشور است.

وی با بیان اینکه اینگونه خدمات به آحاد مختلف مردم عمران آبادی کشور و استان را به همراه دارد، یادآور شد: تحقق این موضوع دریایی از امید و اعتماد را به جامعه سرازیر می کند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه نظام اسلامی نعمت بسیار بزرگی است که همگان باید قدردان آن باشند، افزود: در این ارتباط باید بیش از پیش از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی محافظت کرد.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به اینکه برگزاری چنین همایشهایی یک فریضه واجب برای نهادینه شدن بیشتر سلامت مالی در نظام اداری استان است، گفت: نتایج موثر این همایش نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور نیز مورد استقاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همه فعالیتهای نظام اداری باید دقیق و حساب شده باشد، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات و فعالیت ها در چارچوب تعریف شده می تواند در کاهش مسائل و مشکلات پیش آمده موثر واقع شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان اظهار داشت: مدیران نظام اداری باید بیش از گذشته بر فعالیت های انجام گرفته نظارت و محافظت داشته باشند.