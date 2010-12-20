نیروهای فرانسوی در ساحل عاج حق دفاع از خود را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشل الیو ماری" در گفتگو با شبکه تلویزیونی TV5 اظهار داشت: در صورت مورد حمله قرار گرفتن نیروهای فرانسوی در ساحل عاج، آنان حق دفاع از خود را خواهند داشت.

خاطر نشان می شود تنشهای سیاسی در ساحل عاج اخیرا در مسئله ریاست جمهوری میان "لوران گباگبو" رئیس جمهور فعلی و "الحسن واتارا" رئیس جمهور منتخب در انتخابات اخیر روبه افزایش نهاده است.

گباگبو که حاضر به ترک قدرت نیست اخیرا از نیروهای سازمان ملل خواسته بود که خاک این کشور را ترک کنند. این مسئله با واکنش و مخالفت "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل مواجه شد.