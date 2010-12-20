به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این بازیگر کهنه‌کار در طول نزدیک به 50 سال فعالیت سینمایی با فیلمسازان بزرگی چون راینر ورنر فاسبیندر، کاستا گاوراس، آندری وایدا، جیم حارموش، استیون سودر برگ، دیوید کراننبرگ و ویم وندرس همکاری کرده است.



مولر اشتال یکی از نامدارترین ستارگان بین‌المللی سینمای آلمان محسوب می‌شود. او فعالیت بازیگری را از سال 1963 در آلمان شرقی سابق و با فیلم "برهنه در میان گرگ‌ها" به کارگردانی فرانک به یر آغاز کرد. او در سال 1974 نیز در فیلمی دیگر از به یر با عنوان "یعقوب دروغگو" به نقش آفرینی پرداخت.



مولر اشتال در سال 1980 به دلایل سیاسی از آلمان شرقی به آلمان غربی مهاجرت کرد و سپس به هالیوود رفت. او در سال 1996 برای ایفای نقش در فیلم "درخشش" نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. جایزه آدولف گریم در سال 2003 برای بازی در مجموعه تلویزیونی "خانواده مان" از دیگر دستاوردهای هنری این بازیگر است.



مولر اشتال در سال‌های اخیر در فیلم‌هایی چون "فرشتگان و شیاطین" ساخته ران هاوارد، "بین‌الملل" ساخته تام تیکور و "قول‌های شرقی" به کارگردانی دیوید کراننبرگ بازی کرد. او در سال‌های اخیر روی نقاشی و موسیقی متمرکز شده است.



دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین با اعلام این خبر افزود: برای این بازیگر کهنه‌کار که اخیرا 80 ساله شد بهترین آرزوها را داریم و خوشحالیم که این جایزه را به هنرمندی نامتعارف اهدا می‌کنیم.