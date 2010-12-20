18 بازیکن گرگرانی در اردوی تیم ملی بسکتبال دانش آموزی شرکت کردند

منصور عتیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 18 نفر بازیکن به همراه دو مربی، سید مجتبی حسینی (از گلستان) و مهرشاد تیزرو (از اصفهان) در این اردوی هشت روزی در استان شرکت کردند.

وی اظهار داشت: این بازیکنان جهت اعزام به مسابقات بین المللی ISF در کشور چین آماده شدند که در نهایت 12 نفر از بازیکنان به این مسابقات اعزام خواهند شد.



عتیقی بیان داشت: مهرشاد تیزرو مربی تیم شرایط اردو را بسیار عالی دانست و از میزبانی، بازی های تدارکاتی، سالن تمرین و آمادگی بازیکنان ابراز رضایت کرد.



اردوی تیم ملی بسکتبال دانش آموزی بعد از مراحل اول و دوم در تهران و اصفهان، از 19 به مدت هشت روز در گرگان برگزار شد.