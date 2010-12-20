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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

یکی دیگر از مجروحان حادثه تروریستی چابهار به خیل شهدا پیوست

یکی دیگر از مجروحان حادثه تروریستی چابهار به خیل شهدا پیوست

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران چابهار گفت: جوان 17 ساله از مجروحان حادثه تروریستی چابهار که در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام علی (ع) این شهرستان بستری بود به خیل شهدا پیوست.

غلامعلی پودینه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: یکی دیگر از شهدای حادثه تروریستی چابهار ساعاتی پیش شهید شد.

وی گفت" حسین فرهمند فرزند قربان از اهالی قوچان در استان خراسان که ساکن چابهار بود از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفته و در بخش آی سی یو بیمارستان امام علی (ع) چابهار بستری بود ولی به رغم تلاش بی وقفه پزشکان شهید شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران چابهار گفت: با شهادت این جوان 17 ساله شمار شهدای تاسوعای خونین این شهرستان به 39 نفر رسید.

اقدام تروریستی روز تاسوعا در جمع عزاداران حسینی چابهار حدود 130 نفر از مردم را شهید و مجروح کرد.
 

کد مطلب 1213522

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