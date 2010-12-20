۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

دبیر انجمن پزشکی لیزر:

استفاده از لیزر در تشخیص تومورهای سرطانی حفره های دهان

دبیر انجمن پزشکی لیزر ایران از کاربرد لیزر در تشخیص تومورهای سرطانی در حفره های دهانی خبر داد و گفت: در این روش ماده ای حساس به نور مانند ژل موضعی روی زخم مالیده و پس از 20 دقیقه لیزر به زخم تابانده می شود که طول موج بازگشت آن موجب تشخیص زخم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فکر آزاد گفت: لیزر در حوزه دندانپزشکی در سه حوزه وسیع تشخیص، درمان و پیشگیری کاربرد داشته و کمک کننده است.

وی افزود: لیزر در تشخیص یک ضایعه و بیماری نقش بسیاری دارد که متاسفانه این حوزه فقیر مانده و کمتر به آن توجه شده است.

سرپرست فلوشیپ لیزر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برای تشخیص ضایعه، پرتو لیزر تابانده می شود که طول موج آن در بازگشت متفاوت بوده و بافت تغییر کرده را نشان می دهد و در مواردی حتی سفت شدن بافت که با هیچ روشی قابل تشخیص نیست را نیز نمایان می سازد.
 
وی اظهارداشت: آنچه که امروزه به عنوان یک ابزار از کمپانیها صادر می شود لیزر قرمز 655 نانو متری است که روشی بدون تهاجم بوده و برای تشخیص پوسیدگیها کارایی مهمی دارد که استفاده از آن حتی در زنان باردار نیز بدون عارضه است .
 
نماینده ایران در انجمنهای جهانی لیزر در پزشکی و دندانپزشکی، تشخیص تومورهای سرطانی در حفره های دهانی را از دیگر موارد تشخیصی لیزر خواند و گفت: در روش معمول برای تشخیص، زخم را بریده و آزمایش می کنند ولی در روشهای جدید فتودینامیکی، ماده ای حساس به نور مانند ژل موضعی روی زخم مالیده می شود و پس از حدود 20 دقیقه لیزر به زخم تابانده می شود که طول موج بازگشت آن، تشخیص زخم را در پی خواهد داشت.
 
فکر آزاد ادامه داد: لیزر در حوزه درمان نیز کاربردهای بسیاری داشته و برای همه برشهایی که با چاقو انجام می شود کارآیی دارد و همچنین در همه حوزه های بافت نرم و سخت دندانی و استخوانی از جمله تراش دندان و نیز همه جراحی های لثه و درمان های دندانپزشکی اطفال مورد استفاده قرار می گیرد.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: لیزر ابزار نیست بلکه نوعی فناوری قوی است که کاربردهای بسیاری دارد.
 
پنجمین همایش سالیانه انجمن لیزر ایران دوم و سوم دی ماه در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.
 
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتیwww.iran-laser.com و یا با شماره تلفن 22859367 تماس حاصل فرمایند.
