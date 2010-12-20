زمینه صادرات تولیدات فارس به افغانستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امان اله دهقان فرد شامگاه یکشنبه با حضور در اتاق بازرگانی شیراز در جمع تشکل تولید کنندگان موادغذایی فارس گفت: در حال حاضر افغانستان یک فرصت مناسب برای ایجاد بازار کالاهای تولید استان فارس است چراکه با گذشت چندین سال از حضور مردم افاانستان در ایران سلیقه مردم این کشور با ما یکسان شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده ای از پوشاک و غذای مردم افغانستان توسط تولیدات ایرانی تامین می شود به خصوص در بخش رب گوجه فرنگی و مواد غذایی که مورد تایید مردم افغانستان است.

دهقان فرد با بیان اینکه صادرات کالا به افغانستان می تواند راه را برای حضور در بازارهای دیگر کشورها نیز باز کند، تصریح کرد: بازار افغانستان محدود نیست بلکه حضور در این کشور می تواند کمک زیادی برای صادرات کالا به کشورهای پاکستان و آسیای میانه باز کند و برای کالاهای فارس بازار جدیدی مشخص می شود.

کارشناس بخش اقتصادی در کنسولگری ایران در افغانستان در خصوص وضعیت امنیتی تجار ایرانی در افغانستان تاکید کرد: طی چندین سال گذشته برای تجار ایرانی هیچگونه مشکل امنیتی ایجاد نشده بلکه حضور تجار ایرانی در این کشور با استقبال بازرگانان و مردم نیز روبه رو می شود.

دهقان فرد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایجاد یک نمایشگاه تولیدات فارس در هرات و یا کابل می تواند در بحث بازاریابی تولیدات استان موثر باشد، افزود: دو ماه قبل 50 شرکت ایرانی در افغانستان نمایشگاهی برگزار کردند که مورد استقبال مسئولین مردم این کشور قرار گرفت که از این رو تولید کنندگان فارس نیز باید برای برپایی نمایشگاه کالاهای خود از اینگونه اقدامات داشته باشند.