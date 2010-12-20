۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

فدراسیون به دنبال گزینه جدید/

غلامحسین پیروانی از سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران کناره‌گیری کرد

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان از ادامه همکاری با این تیم کناره گیری کرد تا در آستانه رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن آینده این تیم در وضعیت مبهمی قرار گیرد.

غلامحسین پیروانی صبح امروز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، اظهار داشت: از فدراسیون فوتبال، کمیته فنی و تمامی کسانی که در طول دو سال گذشته از من حمایت کردند تشکر می کنم و امیدوارم تیم امید در ادامه راه موفق باشد.

وی تصریح کرد: من به احتمال 95 درصد جدایی‌ام از تیم امید قطعی است و ایمان داشته باشید که این بار دیگر از تصمیمم بر نمی گردم. امیدوارم که فدراسیون فوتبال تا دو ماهی که تا بازی‌های مقدماتی المپیک لندن باقیست یک مربی توانمند برای این تیم انتخاب کند.

پیروانی یادآور شد: تصمیم خود را ظرف امروز یا فردا به فدراسیون فوتبال اعلام خواهم کرد و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم که در آینده آنها را بازگو خواهم کرد.

پس از کناره گیری غلامحسین پیروانی از سرمربیگری تیم فوتبال امید، فدراسیون فوتبال  که فرصت زیادی برای آغاز رقابتهای مقدماتی المپیک  ندارد، تلاش هایش برای پیدا کردن جایگزین پیروانی را آغاز کرده است.

