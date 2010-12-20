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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

مناطق نفت خیز جنوب در نخستین روز لیگ شنا صدرنشین شد

مناطق نفت خیز جنوب در نخستین روز لیگ شنا صدرنشین شد

تیم مناطق نفت خیز جنوب در نخستین روز از مرحله نخست لیگ شنای ایران که در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است، صدرنشین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز اول از مرحله نخست لیگ شنا با حضور هفت باشگاه از سراسر کشور در 10 ماده برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

200 متر کرال پشت:
1- پوریا مالدارقصری با ثبت رکورد 2 دقیقه و 19 ثانیه و 49 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
2- احمدرضا جلالی با ثبت رکورد 2 دقیقه و 24 ثانیه و 9 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- رهام پیروانی با ثبت رکورد 2 دقیقه و 26 ثانیه و 19 صدم ثانیه از هیئت شنای فارس

50 متر آزاد:
1- پاشا وحدتی‌راد با ثبت رکورد 24 ثانیه و 5 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد
2- سروش خواجگی با ثبت رکورد 24 ثانیه و 65 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد
3- پویا جدیدی با ثبت رکورد 25 ثانیه و 20 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

200 متر قورباغه:
1- محمد علیرضایی با ثبت رکورد 2 دقیقه و 32 ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
2- امیرمحمد شجاعی فر با ثبت رکورد 2 دقیقه و 36 ثانیه و 59 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- سروش خواجگی با ثبت رکورد 2 دقیقه و 37 ثانیه و 80 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد

400 متر آزاد:
1- اصلان صالحیان با ثبت رکورد 4 دقیقه و 27 ثانیه و 2 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
2- سامان سالاری با ثبت رکورد 4 دقیقه و 28 ثانیه و 2 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
3- آرین علیایی با ثبت رکورد 4 دقیقه و 28 ثانیه و 38 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

100×4 متر مختلط تیمی:
1- تیم فولاد مبارکه سپاهان با ثبت رکورد 4 دقیقه و 9 ثانیه و 30 صدم ثانیه
2- تیم مناطق نفت خیز جنوب با ثبت رکورد 4 دقیقه و 9 ثانیه و 82 صدم ثانیه
3- تیم هیئت شنای مشهد با ثبت رکورد 4 دقیقه و 22 ثانیه و 73 صدم ثانیه

400 متر مختلط انفرادی:
1- سعید آشتیانی با ثبت رکورد 4 دقیقه و 55 ثانیه و 43 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
2- احمدرضا جلالی با ثبت رکورد 4 دقیقه و 57 ثانیه و 98 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- امیرمحمد شجاعی فر با ثبت رکورد 5 دقیقه و یک ثانیه و 52 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

100 متر آزاد:
1- پاشا وحدتی راد با ثبت رکورد 54 ثانیه و 75 صم ثانیه از هیئت شنای مشهد
2- سروش خواجگی با ثبت رکورد 55 ثانیه و 26 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد
3- همایون حقیقی با ثبت رکورد 55 ثانیه و 44 صدم ثانیه از مقاومت

50 متر کرال پشت:
1- جمال چاوشی فر با ثبت رکورد 28 ثانیه و 43 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
2- امیر طاهری با ثبت رکورد 29 ثانیه و 6 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
3- سینا نیرومند با ثبت رکورد 30 ثانیه و 4 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد

800 متر آزاد:
1- سامان سالاری با ثبت رکورد 9 دقیقه و 15 ثانیه و 62 صدم ثانیه از فولاد مبارکه سپاهان
2- آرین علیایی با ثبت رکورد 9 دقیقه و 21 ثانیه و 80 صدم ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب
3- سامان خواجگی با ثبت رکورد 9 دقیقه و 33 ثانیه و 69 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد

200 متر پروانه:
1- فرهاد فیاض با ثبت رکورد 2 دقیقه و 14 ثانیه و 68 صدم ثانیه از هیئت شنای مشهد
2- همایون حقیقی با ثبت رکورد 2 دقیقه و 18 ثانیه و 86 صدم ثانیه از مقاومت
3- اشکان شرف‌زاده با قبت رکورد 2 دقیقه و 19 ثانیه و 61 صدم ثانیه

تا پایان روز اول مرحله نخست لیگ شنا تیم مناطق نفت خیز جنوب با 307 امتیاز، فولاد مبارکه سپاهان با 288 امتیاز و هیئت شنای مشهد با 264 امتیاز به ترتیب عناوین اول تا سوم را در اختیار دارند.

کد مطلب 1213531

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