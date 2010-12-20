تدوین اطلس ژئوتوریسم در کشور/ برگزاری کارگروه ژئوتوریسم

علیرضا عالم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ژئوتوریسم را یکی از شاخه های گردشگری دانست و افزود: ژئوتوریسم از علوم مختلف زمین شناسی کمک می گیرد و با ارائه اطلاعاتی در زمینه پدیده های زمین شناسی، علاقه مندان به طبیعت را برای بازدید از جاذبه های زیبای زمین دعوت می کند.

وی با اشاره به تلاشهای سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنی کشور برای توسعه و گسترش ژئوتوریسم در کشور افزود: برخى از شاخه هاى گردشگرى در ایران تا حدى رواج یافته است اما تعدادى از شاخه های گردشگری چون گردشگرى زمین شناسى یا ژئوتوریسم جایگاه مطلوبی ندارند درحالیکه ایران دارای جاذبه هاى گردشگرى ژئوتوریسم بسیاری است.



وی به برنامه های این سازمان در زمینه توسعه ژئوتوریسم اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا کارگروه ژئوتوریسم در سازمان ایجاد شده است تا با برنامه ریزیهای مناسب زمینه را برای ایجاد تورهاى زمین شناسى با هدف معرفى جاذبه هاى زمین شناسى کشور فراهم کند.

عالم نژاد ایجاد ژئوپارکها (پارک زمین شناسی) را در راستای حفظ و نگهدارى میراث زمین شناسى ذکرکرد و یاداور شد: در حال حاضر ژئوپارک حفاظت شده قشم، به عنوان اولین ژئوپارک خاورمیانه راه اندازی شده که در سال 2006 میلادى از سوى سازمان منطقه آزاد قشم و با همکارى علمى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور در فهرست جهانى یونسکو به ثبت رسیده است.

وی از برگزاری تورهای ژئو توریسم در این سازمان خبر داد و خاطر نشان کرد: با وجود جاذبه هاى زمین شناسى موجود در ایران، تورهای ژئوتوریسم را با حضور متخصصان برگزار کردیم تا در کنار معرفى پدیده ها، مبانى پیدایش و اطلاعات لازم در خصوص زمین شناسی ایران را در اختیار گردشگران قرار دهیم.