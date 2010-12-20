300 هزار نفر در ورزشهای روستایی و عشایری فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، غلامرضا جعفری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای ورزشی روستایی استان ایلام با بیان اینکه 300 هزار نفر در رشته های مختلف ورزشی این فدراسیون فعالیت دارند، گفت: این رشته ها شامل فوتبال، والیبال، کشتی، دو و میدانی، ورزشهای رزمی و بازی های بومی و محلی است.

وی بیان داشت: ترویج ارزشهای فرهنگی در قالب ورزشهای سنتی متجلی می شود و این به عنوان یکی از محورهای فعالیت و برنامه‌ریزی این فدراسیون پیش‌بینی شده است.

این مسئول عنوان کرد: احیا و ترویج ورزشهای سنتی و بازی‌های بومی و محلی با رویکرد فرهنگی نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است.

جعفری یادآور شد: توانمندسازی جامعه ورزشی روستاییان موجب ارتقا جایگاه فراملی ورزش کشور می شود.



