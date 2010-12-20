  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

داوداوغلو :

ترکیه مجددا نامزد حضور در شورای امنیت می شود

ترکیه مجددا نامزد حضور در شورای امنیت می شود

وزیر امور خارجه ترکیه از تصمیم این کشور برای نامزدی برای عضویت مجدد در شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "احمد داوداوغلو" اعلام کرد که کشورش برای عضویت مجدد در شورای امنیت به عنوان عضو غیر دائم درخواستی را ارئه خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه در اجلاس حزب عدالت و توسعه عنوان داشت که عضویت ترکیه در شورای امنیت در 31 ماه جاری میلادی به پایان می ‌رسد و برای تمدید دو سال دیگر، ترکیه درخواستی را به شورای امنیت ارایه خواهد کرد.
 
داوداوغلو گفت: ترکیه طی دو سال گذشته تنها در جهت نزدیک ساختن دیدگاه‌های کشورهای مختلف و برقراری صلح تلاش کرده است.
 
وزیر امور خارجه ترکیه عنوان داشت در نشست اخیری که در سطح وزیران خارجه در شورای امنیت برگزار شد تعدادی از
وزیران خارجه و مسئولان بین‌المللی به وی اطمینان دادند که ترکیه این‌ بار به بیش از 153 رای نمایندگان شورا دست پیدا می‌ کند.
کد مطلب 1213536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها