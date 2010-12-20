ترکیه مجددا نامزد حضور در شورای امنیت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "احمد داوداوغلو" اعلام کرد که کشورش برای عضویت مجدد در شورای امنیت به عنوان عضو غیر دائم درخواستی را ارئه خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه در اجلاس حزب عدالت و توسعه عنوان داشت که عضویت ترکیه در شورای امنیت در 31 ماه جاری میلادی به پایان می ‌رسد و برای تمدید دو سال دیگر، ترکیه درخواستی را به شورای امنیت ارایه خواهد کرد.

داوداوغلو گفت: ترکیه طی دو سال گذشته تنها در جهت نزدیک ساختن دیدگاه‌های کشورهای مختلف و برقراری صلح تلاش کرده است.

وزیر امور خارجه ترکیه عنوان داشت در نشست اخیری که در سطح وزیران خارجه در شورای امنیت برگزار شد تعدادی از

وزیران خارجه و مسئولان بین‌المللی به وی اطمینان دادند که ترکیه این‌ بار به بیش از 153 رای نمایندگان شورا دست پیدا می‌ کند.