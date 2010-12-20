فراخوان جشنواره "نماز و نیایش به روایت دوربین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره اهدافی چون تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقای سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزشهای دینی و به کارگیری ابزارهای هنری، ارائه آفرینشهای جذاب در حیطهی موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوه های بی بدیل روحی انسان را دنبال میکند.
جشنواره "نماز ونیایش به روایت دوربین" در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس موضوعاتی همچون نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به عبادت معبود، بررسی ابعاد بی کران معنوی نماز و نیایش، نماز و نیایش در زندگی مردم و اثرات فرهنگ ساز آن در جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان،عوامل و شیوه های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز، نماز و نمازخوانی در اجتماعات (مدارس – مساجد و ... ) و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی و رشد فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش را در بر میگیرد.
حداکثر زمان فیلمها برای آثار مستند 40 دقیقه و برای فیلمهای داستانی، تجربی و پویانمایی 30 دقیقه است و تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین 1386 باشد. فیلمها نباید قبلا برای شرکت در سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین ارسال شده باشد.
همچنین بخش فیلمنامه این جشنواره به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه نویسی و با توجه به اهمیت این حوزه به عنوان زیر ساخت تولید فیلم در چهار شاخه داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی با موضوعات جشنواره و موضوع ویژه: اقتباس ادبی از متون کهن ایرانی و اسلامی– قصص قرآن و احادیث و روایات برگزار میشود. بخش عکس این جشنواره نیز با موضوعات اعلام شده به صورت تک عکس و مجموعه برگزار میشود.
22 عنوان جایزه در چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به برگزیدگان بخشهای مختلف اهدا میشود. این جوایز در بخش فیلم شامل تندیس و مبلغ ده میلیون ریال به بهترین تحقیق یا فیلمنامه، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین پویانمایی، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم مستند، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم داستانی، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم تجربی، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال و دو میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین تهیهکننده یا مجری طرح و دو دیپلم افتخار تحت عنوان تقدیر هیئت داوران و در بخش فیلمنامه تندیس جشنواره و مبلغ هفت میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر اول ،دیپلم افتخار جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان نفر دوم، لوح تقدیر جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان نفر سوم، تندیس جشنواره و مبلغ هفت میلیون ریال جایزه نقدی به همراه ده میلیون ریال حمایت از تولید اثر فوق و چهار دیپلم افتخار و در بخش عکس نیز تندیس جشنواره و مبلغ هفت میلیون ریال به عکس اول، دیپلم افتخار و مبلغ چهار میلیون ریال به عکس دوم، لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به عکس سوم و دیپلم افتخار و یا لوح تقدیر را شامل میشود.
هنرمندان علاقمند شرکت در این جشنواره میتوانند آثارشان را به همراه فرم تکمیل شده درخواست شرکت در جشنواره تا 20 دی ماه امسال به دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش واقع در قم، خیابان دور شهر (شهید فاطمی) نبش کوچه پلاک 95 انجمن سینمای جوانان ایران دفتر قم ارسال و یا با 02517731255 تماس بگیرند.
این جشنواره از تاریخ دوم تا پنجم اسفندماه امسال به مدت چهار روز در استان قم برگزار میشود.
