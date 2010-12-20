فراخوان جشنواره "نماز و نیایش به روایت دوربین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره اهدافی چون تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقای سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزش‌های دینی و به کارگیری ابزارهای هنری، ارائه آفرینش‌های جذاب در حیطه­ی موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوه های بی بدیل روحی انسان را دنبال می­کند.

جشنواره "نماز ونیایش به روایت دوربین" در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس موضوعاتی همچون نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به عبادت معبود، بررسی ابعاد بی کران معنوی نماز و نیایش، نماز و نیایش در زندگی مردم و اثرات فرهنگ ساز آن در جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان،عوامل و شیوه های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز، نماز و نمازخوانی در اجتماعات (مدارس – مساجد و ... ) و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی و رشد فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش را در بر می­گیرد.

حداکثر زمان فیلم‌ها برای آثار مستند 40 دقیقه و برای فیلم‌های داستانی، تجربی و پویانمایی 30 دقیقه است و تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین 1386 باشد. فیلم‌ها نباید قبلا برای شرکت در سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین ارسال شده باشد.

همچنین بخش فیلمنامه این جشنواره به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه نویسی و با توجه به اهمیت این حوزه به عنوان زیر ساخت تولید فیلم در چهار شاخه داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی با موضوعات جشنواره و موضوع ویژه: اقتباس ادبی از متون کهن ایرانی و اسلامی– قصص قرآن و احادیث و روایات برگزار می‌شود. بخش عکس این جشنواره نیز با موضوعات اعلام شده به صورت تک عکس و مجموعه برگزار می‌شود.

22 عنوان جایزه در چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به برگزیدگان بخش­های مختلف اهدا می­شود. این جوایز در بخش فیلم شامل تندیس و مبلغ ده میلیون ریال به بهترین تحقیق یا فیلمنامه، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین پویانمایی، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم مستند، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم داستانی، تندیس جشنواره و مبلغ ده میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم تجربی، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال و دو میلیون ریال حمایت از تولید اثر بعدی به بهترین فیلم، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال به بهترین تهیه‌کننده یا مجری طرح و دو دیپلم افتخار تحت عنوان تقدیر هیئت داوران و در بخش فیلمنامه تندیس جشنواره و مبلغ هفت میلیون ریال به بهترین فیلمنامه به عنوان نفر اول ،دیپلم افتخار جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان نفر دوم، لوح تقدیر جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال به عنوان نفر سوم، تندیس جشنواره و مبلغ هفت میلیون ریال جایزه نقدی به همراه ده میلیون ریال حمایت از تولید اثر فوق و چهار دیپلم افتخار و در بخش عکس نیز تندیس جشنواره و مبلغ هفت میلیون ریال به عکس اول، دیپلم افتخار و مبلغ چهار میلیون ریال به عکس دوم، لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به عکس سوم و دیپلم افتخار و یا لوح تقدیر را شامل می­شود.

هنرمندان علاقمند شرکت در این جشنواره می­توانند آثارشان را به همراه فرم تکمیل شده درخواست شرکت در جشنواره تا 20 دی ماه امسال به دبیر­خانه چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش واقع در قم، خیابان دور شهر (شهید فاطمی) نبش کوچه پلاک 95 انجمن سینمای جوانان ایران دفتر قم ارسال و یا با 02517731255 تماس بگیرند.

این جشنواره از تاریخ دوم تا پنجم اسفندماه امسال به مدت چهار روز در استان قم برگزار می­شود.