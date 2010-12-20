246 هزار لیتر سوخت به شبکه سوخت کشور برگشت داده شد

منصور انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در مدت هشت ماهه امسال افزون بر 177 پرونده وارده سوخت و حمل و نقل به همراه 10 پرونده مانده از سال گذشته در این استان بررسی شد.

وی افزود: با بررسی این تعداد پرونده، 246 هزار و 333 لیتر سوخت به شبکه سوخت کشور برگشت داده شد و متخلفان به پرداخت 567 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

انصاری همچنین از بررسی 335 پرونده وارده تاکسیهای بین شهری در این مدت خبر داد و افزود: تاکسی داران متخلف نیز محکوم به پرداخت 507 میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

رئیس شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت همکاری مردم در اجرای مطلوب این قانون تاکید کرد و گفت: مردم چهارمحال و بختیاری در صورت مشاهده هرگونه تخلف مربوط به اجرای قانون هدف مندی یارانه ها مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی این استان اطلاع دهند.

انصاری خاطرنشان کرد: برهمین اساس مردم می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفنهای این اداره‌کل تماس گرفته و مورد تخلف مربوط را به ماموران این سازمان اطلاع دهند.

وی با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: خوشبختانه پس از ماه‌ها انتظار قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک رخداد مهم اقتصادی و محوری‌ترین بخش از طرح تحول اقتصادی دولت در کشور شکل عملیاتی به خود گرفت.

انصاری تصریح کرد: در صورت اجرای صحیح این قانون دستیابی به اقتصادی رشدیافته و عدالت‌محور تسهیل و گامی مهم در راستای ارتقای بهره‌وری، استفاده بهینه از ثروتهای ملی و اندوخته‌های کشور برداشته خواهد شد.