به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان بندی اولین قبض برق مشترکان با قیمتهای جدید هشتم اسفند ماه امسال صادر می شود، گفت: در قبوض برقی که احتمالا 8 دی ماه به دست مردم خواهد رسید، هزینه برق با قیمتهای قبلی محاسبه خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در قبوض هشتم دی ماه تنها یک روز از برق مصرفی مشترکان با قیمتهای جدید محاسبه خواهد شد، اظهار داشت: وزارت نیرو تلاش می کند قبوض گاز را به صورت ماهانه صادر کند.

این مقام مسئول در عین حال تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی قبوض برق مشترکان به صورت دو ماهانه محاسبه و صادر خواهد شد.

به گزارش مهر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش برق، وزارت نیرو همانند وعده قبلی خود به مردم، تعرفه ها را به نحوی اصلاح کرده است که آن دسته از مشترکانی که مطابق با الگو مصرف می کنند، کمترین افزایش قیمت را داشته باشند.

آن دسته از مشترکانی که متوسط انرژی مصرفی آنها بین 0 تا 100 کیلووات ساعت در ماه است، به ازای هر کیلووات ساعت 270 ریال خواهند پرداخت؛ ضمن اینکه اگر مصرف مشترکان به گونه ای باشد که مازاد بر 100 کیلووات ساعت در ماه استفاده کنند، باید به ازای 100 کیلووات ساعت اول 270 ریال و به ازای مازاد آن تا 200 کیلووات ساعت، 320 ریال را بپردازند.

قیمت برق مصرفی به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد که بر این اساس، 7 پله مصرف وجود خواهد داشت. پله اول از 0 تا 100 کیلووات ساعت با قیمت 270 ریال، پله دوم از 100 تا 200 کیلووات ساعت با قیمت 320 ریال، پله سوم از 200 تا 300 کیلووات ساعت با قیمت 720 ریال، پله چهارم از 300 تا 400 کیلووات ساعت با قیمت 1300 ریال، پله پنجم از 400 تا 500 کیلووات ساعت با قیمت 1500 ریال، پله ششم از 500 تا 600 کیلووات ساعت با قیمت 1900 ریال و پله هفتم که مازاد بر 600 کیلووات ساعت است، با قیمت 2100 ریال محاسبه می شود.

معاون وزیر نیرو به مردم اطمینان داده است که اگر معادل الگوی تعیین شده، مصرف داشته باشند قطعا می توانند سهم بیشتری از یارانه ها را پس انداز کنند. وی تاکید کرده است: همانند وعده قبلی، قیمت برق مشترکانی که در حد الگو مصرف دارند بیش از 4000 تومان افزایش نخواهد یافت.

مجید نامجو وزیر نیرو در گفتگو با مهر اعلام کرده است: قیمت برق مراکز آموزشی و بهداشتی به ازای هر کیلووات ساعت 250 ریال، دولتی‌ها 1200 ریال، بخش تولید در شاخه کشاورزی 140 ریال و بخش تولید در شاخه صنعتی و معدنی 400 ریال تعیین و ابلاغ شده است.