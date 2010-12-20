به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده صبح دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت استان قم با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: قطعا با استعانت از خداوند متعال و همراهی و همدلی همه اقشار و آحاد جامعه این طرح عظیم اقتصادی به خوبی اجرایی میشود.
وی افزود: با این همه ظرفیتها و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف، باید جایگاهی فراتر از وضع موجود در سطح منطقه و جهان داشته باشیم که برای دستیابی به قلههای پیشرفت و ترقی فقط باید از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.
معاون عمرانی استانداری قم خاطرنشان کرد: با همت و تلاش مضاعف مردم و مسئولان به زودی شاهد گسترش آثار و برکات طرح هدفمندی یارانهها در جامعه بوده و طعم شیرین عدالت واقعی را احساس میکنیم.
وی همچنین تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نباید از نظارت همگانی غافل شویم و نهادهای نظارتی باید در همه بخشها حضور چشمگیر و موثر داشته باشند.
غلامزاده با بیان اینکه فاز نخست طرح هدفمندی یارانهها به سوخت اختصاص دارد، تصریح کرد: مسئولان و دستاندرکاران در بخش حمل و نقل نیز باید حساسیت ویژهای داشته باشند و با ارائه راهکارهای مناسب رفاه هر چه بیشتر شهروندان را فراهم بیاورند.
وی خواستار افزایش ظرفیت جایگاههای CNG در استان قم شد و گفت: قم در چهارراه مواصلاتی کشور قرار گرفته است و در این خصوص باید نگاه فرا استانی به قم داشته باشیم و تمهیدات لازم برای رفاه حال زائران و شهروندان قمی فراهم شود.
معاون عمرانی استانداری قم بر ضرورت گشایش خط اعتباری در بانکهای عامل از سوی رانندگان حمل و نقل عمومی تأکید کرد و گفت: این خط اعتباری تنها پل ارتباطی میان دولت و رانندگان بخش عمومی است و باید از سوی رانندگان محترم به شدت مورد توجه قرار بگیرد.
وی در پایان از عدم تغییر در نرخهای حمل و نقل عمومی در استان قم تا زمان مقتضی خبر داد و گفت: افزایش نرخها در این بخش در قانون هدفمندسازی یارانهها پیشبینی شده است، اما پس از رصد همه مسائل و در صورت امکان افزایش نرخهای حمل و نقل عمومی از سوی استاندار قم اعلام و ابلاغ میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به اینکه فاز نخست طرح هدفمندی یارانهها به سوخت اختصاص دارد خواستار افزایش جایگاه های سوخت CNG در قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده صبح دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت استان قم با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: قطعا با استعانت از خداوند متعال و همراهی و همدلی همه اقشار و آحاد جامعه این طرح عظیم اقتصادی به خوبی اجرایی میشود.
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