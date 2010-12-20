به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده صبح دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت استان قم با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: قطعا با استعانت از خداوند متعال و همراهی و همدلی همه اقشار و آحاد جامعه این طرح عظیم اقتصادی به خوبی اجرایی می‌شود.



وی افزود: با این همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، باید جایگاهی فراتر از وضع موجود در سطح منطقه و جهان داشته باشیم که برای دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی فقط باید از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.



معاون عمرانی استانداری قم خاطرنشان کرد: با همت و تلاش مضاعف مردم و مسئولان به زودی شاهد گسترش آثار و برکات طرح هدفمندی یارانه‌ها در جامعه بوده و طعم شیرین عدالت واقعی را احساس می‌کنیم.



وی همچنین تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نباید از نظارت همگانی غافل شویم و نهادهای نظارتی باید در همه بخش‌ها حضور چشمگیر و موثر داشته باشند.



غلام‌زاده با بیان اینکه فاز نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها به سوخت اختصاص دارد، تصریح کرد: مسئولان و دست‌اندرکاران در بخش حمل و نقل نیز باید حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و با ارائه راهکارهای مناسب رفاه هر چه بیشتر شهروندان را فراهم بیاورند.



وی خواستار افزایش ظرفیت جایگاه‌های CNG در استان قم شد و گفت: قم در چهارراه مواصلاتی کشور قرار گرفته است و در این خصوص باید نگاه فرا استانی به قم داشته باشیم و تمهیدات لازم برای رفاه حال زائران و شهروندان قمی فراهم شود.



معاون عمرانی استانداری قم بر ضرورت گشایش خط اعتباری در بانک‌های عامل از سوی رانندگان حمل و نقل عمومی تأکید کرد و گفت: این خط اعتباری تنها پل ارتباطی میان دولت و رانندگان بخش عمومی است و باید از سوی رانندگان محترم به شدت مورد توجه قرار بگیرد.



وی در پایان از عدم تغییر در نرخ‌های حمل و نقل عمومی در استان قم تا زمان مقتضی خبر داد و گفت: افزایش نرخ‌ها در این بخش در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، اما پس از رصد همه مسائل و در صورت امکان افزایش نرخ‌های حمل و نقل عمومی از سوی استاندار قم اعلام و ابلاغ می‌شود.