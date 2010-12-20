علیرضا هاشمی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این که بررسی ها در خصوص هدفمندسازی یارانه ها در حوزه خدمات دانشجویی منجر به مصوبه ای شده یا خیر را نمی دانم اما تا جایی که خبر دارم مقرر شده اصل طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور اجرا شود تا بتوان تبعاتش را بر اساس ویژگی های حوزه دانشجویی سنجید و تصمیم نهایی را اخذ کرد.

رئیس حوزه مشاوران جوان وزیر علوم افزود: ظاهرا تصمیماتی گرفته شده که اجرای هدفمندسازی یارانه ها در دانشگاهها منوط به اجرای اصل طرح در کشور شود تا اول اصل طرح اجرا شود و سپس مشخص شود زوایای بیرونی آن چیست.

وی اظهار داشت: سپس درباره اجرای هدفمندسازی یارانه ها در محیط دانشگاهها تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این طرح را در حوزه دانشگاهها با همان شکل یا با شکل تغییر یافته ای اجرا کنند.