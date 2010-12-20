۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

مشاور وزیرعلوم به مهر خبرداد:

بررسی نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای‌ خدمات دانشجویی

مشاور وزیر و رئیس حوزه مشاوران جوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بررسی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه خدمات دانشجویی از 7 ماه گذشته خبر داد و گفت: باید بررسی شود که آیا اجرای هدفمندسازی یارانه ها در دانشگاهها باید به شکل اجرای اصل طرح باشد یا مدل دیگری برای دانشگاه در نظر گرفته شود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این که بررسی ها در خصوص هدفمندسازی یارانه ها در حوزه خدمات دانشجویی منجر به مصوبه ای شده یا خیر را نمی دانم اما تا جایی که خبر دارم مقرر شده اصل طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور اجرا شود تا بتوان تبعاتش را بر اساس ویژگی های حوزه دانشجویی سنجید و تصمیم نهایی را اخذ کرد.

رئیس حوزه مشاوران جوان وزیر علوم افزود: ظاهرا تصمیماتی گرفته شده که اجرای هدفمندسازی یارانه ها در دانشگاهها منوط به اجرای اصل طرح در کشور شود تا اول اصل طرح اجرا شود و سپس مشخص شود زوایای بیرونی آن چیست.

وی اظهار داشت: سپس درباره اجرای هدفمندسازی یارانه ها در محیط دانشگاهها تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این طرح را در حوزه دانشگاهها با همان شکل یا با شکل تغییر یافته ای اجرا کنند. 

