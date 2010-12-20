بررسی لایحه تجارت توسط نمایندگان باقیات صالحات است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح امروز دوشنبه 29 آذر و در جلسه آغاز بررسی لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی در شهر مشهد، که اداره این جلسه را نیز برعهده داشت، با تشکر از اعضای این کمیسیون به خاطر اهتمام برای بررسی لایحه از آنان خواست تا روز شنبه هفته آینده در جلسات منظم با سه نوبت کاری، به بررسی لایحه تجارت پایان دهند.

رئیس مجلس با بیان این که قانون تجارت قانونی مبنایی است، گفت: علت تقاضای من برای حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی درمشهد این بود که راهی به جز این برای پایان دادن به بررسی لایحه تجارت نیافتم وخواستم دوستان برای مدتی ازکارهای معمولی مجلس فارغ شوند.

لاریجانی با بیان این که اتمام لایحه تجارت باقیات صالحات برای اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی خواهد بود، گفت: کارهای زیادی در گذشته بر روی این موضوع صورت گرفته و پژوهش فراوانی بر روی آن انجام شده است.

رئیس مجلس با تاکید بر لزوم توجه به کارهای کارشناسی انجام شده بر روی لایحه تجارت، تصریح کرد: بهتر است که در متون گذشته تصرفات حداقلی صورت گیرد و تنها آنچه لازم است تغییر دهیم.

لاریجانی در پایان تاکید کرد: اعضای کمیسیون سعی کنند در این نشست یک هفته‌ای کار بررسی لایحه را تمام کنند چون تاخیر بیشتر روا نیست، بنابراین اظهارنظرها تنها در موارد ضروری باشد تا از زمان استفاده شود.