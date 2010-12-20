اصفهان پس از تهران بیشترین نخبه کشور را دارد

هادی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان دومین استان نخبه‌پرور کشور محسوب می‌شود، افزود: تاکنون 600 نخبه در استان اصفهان تحت پوشش دفتر بنیاد ملی نخبگان این استان قرار گرفته‌اند که این آمار پس از تهران، بیشترین آمار شناسایی و تحت پوشش قرار دادن نخبگان در کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد واقعی نخبگان استان اصفهان و کشور بیش از میزان برآورد شده و شناسایی شده است، اظهار داشت: در سراسر کشور نزدیک به 9 هزار نخبه شناسایی شده و تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان کشور قرار گرفته‌اند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان به تعریفهای صورت گرفته از نخبگان اشاره کرد و بیان داشت: نخبه به انسانهای باهوش و سخت‌کوشی که انگیزه خدمت به جامعه خود را داشته باشند اتلاق می‌شود که تعریف جامع و کاملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به زمان آغاز فعالیت بنیاد ملی نخبگان به صورت رسمی، ادامه داد: در نهایت تمامی اقدامات انجام شده، بنیاد ملی نخبگان از سال 85 به صورت متمرکز و در پایتخت فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان با اشاره به هدف تعریف شده برای این بنیاد در کشور، تاکید کرد: هدفی که در اساسنامه بنیاد ملی نخبگان تعریف شده بر سه محور شناسایی نخبگان، هدایت و حمایت از این قشر در جهت پیشرفت علمی و متوازن کشور و تحقق سند چشم‌انداز استوار شده است.

وی با بیان اینکه مدت زمان زیادی از افتتاح دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان اصفهان نمی‌گذرد، گفت: فعالیت دفتر نخبگان استان اصفهان از حدود یک سال و سه ماه قبل آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.

اکبرزاده با اشاره به اهداف پیش بینی شده برای دفتر بنیاد ملی نخبگان کشور در استان اصفهان، افزود: به دنبال این هستیم که دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان اصفهان در کنار رسیدگی به امور اجرایی نخبگان، نقش مشاوره فکری و اتاق فکر را نیز برای این مرکز در تهران ایفا کند و در سیاستهای کلی بنیاد نخبگان در سطح کشور نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان در سال گذشته، اظهار داشت: هم‌اندیشی و مشاوره‌های متعدد با اساتید نمونه کشوری، چهره‌های ماندگار و مسئولان استان اصفهان و از جمله آیت الله مظاهری، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اصفهان از جمله برنامه‌های اجرا شده در بنیاد نخبگان استان اصفهان طی یک سال گذشته است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه طی یک سال گذشته پروژه توانمندسازی نخبگان استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بر همین اساس یک کارگروه آموزشی تشکیل شد که هدف از آن بررسی حفره‌های موجود در آموزشهای کلاسیک است و به این وسیله کارگاه‌های آموزشی تکمیلی در موارد مورد نیاز در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه تقویت روحیه پرسش از جمله فعالیتهای انجام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان بوده است، اضافه کرد: کارگاه‌های مدیریت زمان، کنترل استرس، هوش هیجانی و کارآفرینی در همین راستا برگزار شده و بازدید‌های هفتگی نیز با هدف شناخت وسیعتر نخبگان نسبت به پیرامون خود و فرصتهای موجود در محیط زندگی انجام گرفته است.

اکبرزاده با بیان اینکه انجام فعالیتهای فرهنگی نیز در دستور کار بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان قرار گرفته است، ادامه داد: هدف از فعالیتهای فرهنگی این بوده است که روح اعتماد به نفس، خودباوری، تعمیق باورهای ملی و دینی را ساماندهی کنیم تا به این وسیله روح تلاش و خدمت متواضعانه در نخبگان افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه طرح شهاب به منظور شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر در حوزه دانش آموزی در حال اجراست، گفت: هدف از اجرای طرح شهاب آن است که استعدادهای درخشان و نخبگان را از ابتدای دبستان تا سال پایانی تحصیل در مقطع دبیرستان شناسایی کرده و این استعدادها و نخبگان را طی سالهای متمادی هدایت کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان افزود: در این زمینه تعدادی از مدارس به صورت اتفاقی انتخاب شده‌اند و نوعی الگوی علمی را نیز در تابستان بر روی دانش آموزان به انجام رسانده‌ایم که با جمع‌بندی نتایج مشخص می‌شود که در گامهای بعدی چگونه باید نسبت به شناسایی و هدایت استعداد نخبگان استان اصفهان اقدام کرد.