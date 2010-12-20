ابراز شگفتی عضو "FIE" از شمشیربازی ایران/ توانایی میزبانی بزرگتر را دارید

"پیتر جاندا" که به عنوان ناظر مسابقات جهانی کلاس A جوانان به ایران سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واقعا از شمشیربازی و وضعیتی که این رشته در ایران دارد، شگفت زده شدم.

وی با اشاره به تصوراتی که پیش از سفر به ایران در مورد کشورمان و شمشیربازی آن داشت، ادامه داد: واقعا فکر نمی‌کردم کشوری مانند ایران توانایی میزبانی رقابت‌هایی را داشته باشد که نام "جهانی کلاس A" روی آن گذاشته است اما حالا که مسابقات به پایان رسیده و از نزدیک این رویداد را پیگیری کردم با قاطعیت می‎گویم که ایران توانایی میزبانی بزرگ‌تر از این را دارد.

"جاندا" که ریاست فدراسیون شمشیربازی اروپا را هم برعهده دارد همچنین به تعداد ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در مسابقات جهانی کلاس A جوانان اشاره کرد و یادآورشد: حضور 48 نماینده از کشور میزبان فوق‎العاده و در عین حال تعجب برانگیز است. وقتی در مسابقات مشابه که دو هفته پیش در براتیسلاوا اسلواکی برگزار شد تنها هفت ورزشکار از کشور میزبان شرکت داشتند، حضور این تعداد بازیکن ایرانی چشمگیر است.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی شمشیربازی ادامه داد: البته این نشان دهنده وجود جمعیت علاقمند شمشیربازی در ایران است. چیزی که من پیش از سفر به ایران در مورد آن تصور دیگری داشتم. در هر صورت خوشحالم که این رقابت‌ها با چنین کیفیتی در ایران برگزار شد.

ناظر مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A جوانان همچنین در مود تغییر محل برگزاری این رقابت‌ها از یزد به تهران گفت: کار خوبی بود که انجام شد. محل برگزاری مسابقات امکانات مجهز و استانداردی داشت که به برگزاری با کیفیت رقابت‌ها کمک کرد.

پیتر جاندا اظهارداشت: همچنین نسبت به دوره‌های پیشین این رقابت‌ها که در ایران و به میزبانی یزد برگزار می‎شد، تعداد شرکت کنندگان خارجی سه برابر شده بودند. به طور حتم ارتقا شمشیربازی و شاید هم تغییر محل برگزاری بازی‎ها در این امر تاثیر داشته است.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی شمشیربازی در پایان تاکید کرد: در هر صورت گزارش کامل این مسابقات همراه با شرایط خوبی که بر شمشیربازی ایران حاکم است را به هیئت اجرایی اعلام خواهم کرد.

مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان جهان یکشنبه شب با معرفی نفرات برتر اسلحه سابر به پایان رسید. "پیتر جاندا" که اهل جمهوری چک است بلافاصله پس از اتمام این رقابت‌ها ایران را ترک کرد.