بکهام جایزه خود را به سربازان انگلیسی در افغانستان اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام یکشنبه شب از سوی شبکه خبری بی بی سی، جایزه "یک عمر موفقیت ورزشی" را دریافت کرد. بازیکن گالکسی اکنون در کنار سر بابی چارلتون و رایان گیگز قرار گرفته است.

بکهام که هنگام دریافت این جایزه بشدت احساسی شده بود، پیش روی حاضران در "ال جی آرنا" بیرمنگام جایزه خود را به سربازان انگلیسی مستقر در افغانستان اهدا کرد.

بکهام گفت: من این جایزه را به تمام مردان و زنان کشورمان که در افغانستان خدمت می کنند، تقدیم می کنم. بسیار مفتخرم که این جایزه را برای کاری دریافت می کنم که به انجام دادن آن عشق می ورزم. ضمن اینکه دریافت این جایزه از دستان سربابی چارلتون، کسی که وقتی در یونایتد بازی می کردم در آنجا حضور داشت، افتخاری بسیار بزرگ برایم به حساب می آید.

وی افزود: بسیار فردخوش اقبالی بوده‌ام که برای تیم‌های بزرگی چون پرستون نورث اند، منچستریونایتد، رئال مادرید، میلان و اکنون لس آنجلس گالکسی و البته تیم ملی انگلستان بازی کرده‌ام.

تونی مک کوی، سوار کار 36 ساله انگلیسی هم به عنوان شخصیت ورزشی سال بی بی سی انتخاب شد.