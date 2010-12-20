جزئیات طرح های تحقیقاتی نظام سلامت اعلام شد/ فهرست 23 اولویت اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان حوزه های مختلف می توانند با اطلاع از طرح های اولویت دار حوزه سلامت تا 15 دی ماه طرح های تحقیقاتی خود را ارائه دهند.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت پس از بررسی کلیه طرحهای پیشنهادی، نتیجه را به محققان اعلام می کند. محققان باید صرفاً بر اساس شیوه نامه اجرایی اعلام شده، عمل کنند.

فهرست اولویت های تحقیقاتی نظام سلامت

اولویتها عنوان اولویت 1 بررسی جایگاه سلامت در سیاستهای کلی کشور بر اساس شاخصهای معتبر 2 ارائه الگوی مناسب با نگرش جدید به PHC برای ارائه خدمات سلامت در شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها با تاکید بر ابعاد معنوی و اجتماعی 3 مدیریت تامین وتخصیص منابع (انسانی، مالی و تجهیزات) در سلامت 4 مطالعات هزینه - اثربخشی فناوری ها (سخت افزار ونرم افزار) در نظام سلامت (ارزیابی فناوری های سلامت) 5 تحقیقات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت (SDH) و عدالت در سلامت 6 اصلاح و ارتقای نظام ثبت بیماریها و مرگ با تاکید بر بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر 7 تحقیقات مرتبط با حسابهای ملی سلامت (NHA) 8 ارتقای کمی وکیفی بیمه های سلامت 9 ارتقای ایمنی بیمار (patient safety) 10 ارائه الگوهای مناسب برای خصوصی سازی وعدم تمرکز 11 ارائه الگوهای مناسب برای ارتقای شیوه های زندگی سالم با تاکید بر گروههای آسیب پذیر 12 مداخلات موثر در کاهش سوانح و حوادث (خانگی، شغلی، جاده ای) 13 مداخلات موثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه 14 مدلهای مناسب ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت با تاکید بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و پاسخگویی 15 راهکارهای بهینه سازی تجویز و مصرف دارو در کشور 16 ارتقای بهداشت باروری با تاکید بر برنامه سلامت نوجوانان و جوانان، خشونت خانگی، زایمان طبیعی و سلامت زنان میانسال 17 ارائه مدل مناسب برای ادغام سلامت سالمندان در نظام سلامت 18 ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مرگ نوزادان در 4 هفته اول زندگی 19 ارائه مدل مناسب برای افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی 20 ارائه راهکار مناسب برای تبدیل نتایج تحقیقات به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا (انتقال و تبادل دانش ) 21 ارائه مدل های مناسب برای ارتقای مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی 22 مسائل حقوقی، اخلاقی و قوانین در حیطه سلامت 23 انجام مطالعات سلامت و بیماری (DHS) به صورت دوره ای (هر پنج سال) باتاکید بر برآورد نیازها و بهره وری از خدمات سلامت

مدل مناسب ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت با تاکید بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و پاسخگویی و ارائه الگوی مناسب نگرش جدید به PHC برای ارائه خدمات سلامت در شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها با تاکید بر ابعاد معنوی و اجتماعی از شاخص های این طرح ها است.

همچنین محققان باید به موضوعاتی از جمله بررسی جایگاه سلامت در سیاستهای کلی کشور بر اساس شاخص های معتبر، مدیریت تامین وتخصیص منابع (انسانی، مالی وتجهیزات) در سلامت و ارتقای کمی وکیفی بیمه های سلامت توجه داشته باشند.