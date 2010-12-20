امیرحسین علیزاده، مجری طرح مسابقه "سرزمین دانایی" درباره عدم دعوت از ثبت نام شدگان این مسابقه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل ثبت نام بسیاری از علاقمندان شرکت در مسابقه قادر به دعوت از همه ثبت نام شدگان برای تعداد محدودی از مسابقه نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به سه هزار گروه (هر گروه سه نفر) ثبت نام کرده‌اند که به طور حتم این تعداد علاقمند را نمی‌توانیم در 20 برنامه آینده شرکت دهیم. دعوت از شرکت کنندگان برای ضبط مسابقه های بعدی با توجه به مجموع توانمندی‌های آنها است، چرا که یکی از دلایل برتری در این مسابقه توانمندی‌های علمی و زندگی در شرایط سخت زیست محیطی است.

علیزاده دلیل بررسی گروه های ثبت نام شده و برگزاری کلاس‌های آموزشی قبل از مسابقه برای شرکت کنندگان را به دلیل تفاوت این مسابقه با مسابقه‌های برگزار شده تاکنون در کشور دانست و اظهار داشت: بعضی قسمت‌های این مسابقه به دلایل جوی و محیطی طاقت فرسا است که این عامل اصلی برای انتخاب گروه‌هایی است که علاقمند به شرکت در این مسابقه هستند.

مجری طرح مسابقه "سرزمین دانایی" ادامه داد: همه گروه‌های شرکت کننده بعد از پایان مسابقه ضمن ابراز خوشحالی اعلام می‌کنند مسابقه از آنچه فکر می‌کردند، بسیار دشوارتر بوده است.

وی درباره امکان دعوت از تمامی ثبت نام شدگان افزود: در صورتی که امکان ضبط مسابقه وجود داشته باشد، می‌توانیم با دعوت از گروه‌ها به مرور مسابقات دیگر را ضبط کنیم، اما لازمه این کار زمان است که امیدوارم ثبت کنندگان صبوری کنند.

علیزاده درباره چگونگی ضبط مسابقه گفت: به دلیل تفاوت بسیاری که این ژانر مسابقه دارد نام آن را مستند مسابقه گذاشته‌ایم که با دیگر مسابقه‌های پخش شده در سیما دارد، در هر ماه کمتر از شش مسابقه ضبط می‌کنیم و به همین دلیل در این سه ماه اخیر 13 برنامه را ضبط کرده‌ایم.

مجری طرح مسابقه "سرزمین دانایی" در پایان افزود: در هر مسابقه فیلمنامه‌هایی به شرکت کنندگان می‌دهیم که با مسابقات قبلی خود متفاوت بوده و باید تغییر لوکیشن‌ها، مراحل مسابقه، نقاط شروع و پایان هر مسابقه، مراحل علمی که هر گروه باید بگذرانند و می توانیم بگوییم که هر مسابقه یک مستند مجزا باشد.