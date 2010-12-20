علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ساعت 24 شب گذشته 28 آذر ماه سهمیه گازوئیل حمایتی به کارت هوشمند خودروهای دیزلی شارژ شده است، گفت: این گازوئیل حمایتی با نرخ 165 ریال با اولویت افرادی که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سوخت ‌گیری نکرده بودند، واریز شده است.

به گفته معاون وزیر نفت، آن دسته از خودروهای گازوئیل سوزی که از سهمیه 150 تومانی استفاده کرده‌اند، به دلیل بالا بودن حجم اطلاعات به تدریج حداکثری تا ساعات اولیه روز اول دی‌ ماه سهمیه حمایتی خود را در سراسر کشور دریافت خواهند کرد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت همچنین با تاکید بر اینکه از روز گذشته کارت هوشمند تمامی جایگاهداران فعال شده است، تصریح کرد: از روز جاری امکان عرضه گازوئیل 350 تومانی با کارت جایگاهداران وجود دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچنین از شارژ بنزین حمایتی خودروهای مختلف از ابتدای دی ماه خبر داد و افزود: این سهمیه با نرخ یارانه ای 100 تومانی در تمامی جایگاههای قابل عرضه است.

به گزارش مهر، همزمان با آغاز اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها، از بامداد روز گذشته 28 آذر ماه عرضه بنزین 3 نرخی و گازوئیل 2 نرخی در جایگاه‌های سراسر کشور آغاز شده است.

امکان عرضه بنزین با نرخ یارانه ای 100 تومان، سهمیه 400 تومان و آزاد 700 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، سوپر سهمیه 500 تومان و سوپر آزاد 800 تومان، گازوئیل یارانه ای 165 ریال، گازوئیل سهمیه 150 تومان، گازوئیل آزاد 350 تومان و سی ان جی 300 تومانی فراهم شده است.