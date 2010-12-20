مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در گفتگو با مهر اعلام کرد: سهمیه شاهد و ایثارگر در اولین کنکور سراسری دکتری

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سهمیه شاهد و ایثارگر برای دوره دکتری 20 درصد بوده و هنوز هم 20 درصد است، اصلا سهمیه شاهد و ایثارگر برای دوره دکتری را تغییری ندادیم.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم از برگزاری هشتمین جلسه بازنگری آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در روز جاری خبر داد و گفت: بازنگری فصل دوم و سوم آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر که مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شاهد و ایثارگر است تمام شده اما این بازنگری هنوز قطعی نشده و نهایی شدن آن نیاز به تصویب در ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دارد.

علیخانی درباره کیفیت تغییراتی که توسط کمیته بازنگری آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر بر روی تسهیلات آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر صورت گرفته است به مهر گفت: تغییرات مقداری شکلی بوده و آئین نامه هایی که بر اساس آن تبصره های الحاقی خورده به طور کلی تغییر کرده است اما این تغییرات در صورتی که در ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر تصویب شود قابل اعلام کردن است.

وی افزود: یکسری اصلاحات شکلی و یکسری اصلاحات ماهوی در آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر داشته ایم، بعضا کم و زیاد کرده ایم. در گذشته تعداد دانشجویان رزمنده زیاد بوده اما الآن دیگر رزمنده نداریم و فرزند شهید داریم.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم اضافه کرد: برای فرزندان شهید تسهیلاتی متناسب با جانبازان 50 درصد به بالا در نظر گرفته شده لذا مجبوریم از این نظر آئین نامه را به روز کنیم. البته در انتظار تصویب نهایی این تغییرات هستیم و تا قبل از تصویب نهایی نمی توانیم اعلام کنیم.