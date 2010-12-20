سالانه 10 فیلم ویژه کودک و نوجوان در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا حیدرنژاد صبح دوشنبه در نشست خبری در بیرجند، اظهار داشت: سالانه شش فیلم انیمیشن، دو الی سه فیلم داستانی و دو فیلم سینمایی در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان تولید می شود.

کارگردان سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به مشکلات تولید فیلم سینمایی در این کانون اشاره کرد و افزود: عدم تخصیص بودجه به تولید فیلم سینمایی از مشکلات اساسی در تولید فیلم است.

وی تولید فیلم ماندگار و جذاب را از رسالتهای اصلی امور سینمایی کانون عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا عدم اطلاع رسانی کافی و عدم پخش این فیلم ها در رسانه ملی موجب ناشناخته ماندن این فیلم ها شده که نیازمند توجه ویژه است.

حیدرنژاد با اشاره به اینکه امروز خشونت و هیجان حرف اصلی در تولید فیلم را می زند و کودکان هم جذب اینگونه فیلم ها شده اند، تصریح کرد: کمبود امکانات و تکنولوژی در ساخت و تولید فیلم از دلایل عقب ماندگی در جذب مخاطب است.

وی ضمن انتقاد از عدم امکانات و تکنولوژی در سینمای ایران، خاطر نشان کرد: در راستای جذب مخاطب باید امکانات لازم فراهم و آموزش داده شود.

حیدرنژاد با اشاره به زمان فعالیت امور سینمایی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، تصریح کرد: این حوزه همزمان با آغاز فعالیت کانون در سال 1349 راه اندازی و تاکنون از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

وی ساخت فیلم های سازدهنی و هفت تیرچوبی را از ماندگارترین فیلمهای تولید شده تاکنون برشمرد و افزود: فیلم مرد کوچک، هامون، آلبوم، کلانتری غیر انتقاعی و مسیر عشق از جمله فیلم های سینمایی در دست تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

حیدرنژاد بر تاثیرگذاری فیلم ها بر شخصیت کودکان تاکید کرد و اظهار داشت: به دلیل تاثیرات عمیق فیلم بر شخصیت کودکان فیلمها باید مطابق با هویت ملی، دینی و فرهنگی جامعه ساخته شود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات سیستم تولید فیلم که بخش عمده آن امکانات و تکنولوژی است، باید راهکارهای اساسی و برنامه ریزی جامع در این راستا انجام شود.

کارشناس امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در پایان یادآور شد: قرارداد حدود 40 کتاب فیلم در این کانون منعقد شده و در حال انجام است.