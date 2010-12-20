100 هزار واحد مسکونی در کشور در حال نوسازی است

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به منظور نوسازی بافتهای فرسوده و واحدهای مسکونی در کشور طی سال جاری افزایش چشمگیری داشته است، افزود: میزان اعتبارات اختصاص یافته به منظور نوسازی بافتهای فرسوده و واحدهای مسکونی سراسر کشور در سال گذشته چهار هزار و 500 ریال بوده که این رقم در سال جاری به 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری سال جاری در بحث نوسازی بافتهای فرسوده کشور، اظهار داشت: میزان سرمایه‌گذاری سال جاری برای نوسازی بافتهای فرسوده 65 هزار میلیارد ریال است که مردم و بخش خصوصی همپای دولت در این زمینه مشارکت داشته‌اند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی همچنین به میزان سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته به منظور نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته از 65 هزار میلیارد ریال اختصاص یافته، 34 درصد در قالب اعتبارات ملی و استانی، 33 درصد از سوی مردم و بخش خصوصی و 33 درصد نیز مربوط به بخشهای عمومی و شهرداری است.

وی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص یافته به منظور نوسازی بافتهای فرسوده در سال گذشته، تصریح کرد: سال گذشته دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده کشور، چهار هزار و 500 میلیارد ریال به منظور ساخت 30 هزار واحد مسکونی اختصاص داد که در قالب تسهیلات 150 میلیون ریالی به متقاضیان ارائه شد.

صادقی به اعتبار اختصاص یافته در سال جاری به منظور نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری نیز 10 هزار میلیارد ریال به منظور نوسازی 50 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده که سقف تسهیلات بانکی آن هم 200 و 250 میلیون ریال تعیین شده است.

وی با اشاره به چگونگی پیشرفت کار در نوسازی واحدهای مسکونی اضافه کرد: تا پایان مهرماه سال جاری 10 هزار دستگاه تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و بر اساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته قرار است 40 هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان سال تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران همچنین با تاکید بر اینکه دولت مصمم است تا طرح مسکن مهر را در داخل شهرها نیز گسترش دهد، گفت: نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور در مرحله اجرایی قرار دارد و در آینده به پایان می‌رسد.

وی به میزان احداث واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری اشاره کرد و افزود: در مجموع طی سال آینده 150 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری احداث خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزیهای سال آتی، تمامی برنامه‌های توسعه مسکن در بافتهای فرسوده صورت خواهد گرفت.

صادقی با بیان اینکه فعالیت بسیار گسترده‌ و قابل توجهی در راستای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است، اظهار داشت: نوسازی و بهسازی یک میلیون واحد مسکونی روستایی در چهارچوب برنامه چهارم توسعه بین سالهای 84 تا 88 یک فعالیت عظیم و بی‌سابقه در کشور به شمار می‌رود که دولت به مطلوبترین شکل ممکن موفق به انجام آن شده است.

وی تاکید کرد: سالانه 200 هزار واحد مسکونی توسط مردم و زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها نوسازی می‌شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به سیاستهای دولت به منظور نوسازی بافتهای فرسوده تصریح کرد: رویکرد دولت در ارتباط با بافتهای فرسوده شهری، مشارکت حداکثری مردم به منظور احیا و نوسازی این بافتها و با اختصاص تسهیلات مختلف بستر مناسبی برای تحقق این امر فراهم آورده است.

وی بیان داشت: اعطای تسهیلات بانکی نظیر طرح مسکن مهر، تخفیف در پرداخت عوارض ساختمانی و پرداخت ودیعه مسکن موقت از جمله تشویقات پیش بینی شده از سوی دولت به منظور نوسازی بافتهای فرسوده و واحدهای مسکونی به شمار می‌رود که در اختیار متقاضیان این زمینه قرار می‌گیرد.