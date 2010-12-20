فردیس؛ شهرستانی در لباس یک شهر

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در حالی که فردیس از سالهای دور تا کنون چشم انتظار ارتقای ساختار تشکیلاتی است اما استاندار البرز در آخرین کنفرانس خبری خویش با توجه به شرایط موجود اعلام کرد: شهرستان شدن فردیس فعلا منتفی است.

عیسی فرهادی در جمع اصحاب رسانه و خبر اظهار داشت: البته در تلاشیم برای "فردیس" نیز چاره اندیشی شود اما در فضای فعلی شما –خبرنگاران –موضوع را منتفی بدانید.

اکنون که مرکز استان البرز به مزکزیت کرج میزبان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت است، شهروندان فردیسی با توجه به مشکلات بیشمار شهرشان انتظار دارند همان طور که دکتر احمدی نژاد کرج را از سایه تهران خارج ساخت، برای فردیس نیز چاره اندیشی کند.

بیمارستان 200 تختخوابی، وعده ای که روی زمین مانده است

یکی از مصوبات مهم دور دوم سفر رئیس جمهوری به شهرستان کرج احداث بیمارستان دولتی 200 تختخوابی است که با گذشت چند ماه همچنان معطل واگذاری زمین است و انتظار همت بیشتر مسئولان را می کشد.

از آنجا که منطقه فردیس با 400 هزار نفر جمعیت در جنوب شهرستان کرج فاقد تخت بیمارستانی است و مردم منطقه از نبود تخصصها و فوق تخصصهای پزشکی رنج می برند، مسئولان عالی رتبه شهرستان با احداث بیمارستان 200 تختخوابی مصوب در این منطقه موافقت کردند که با گذشت چند ماه هنوز اثری از اجرایی شدن آن نیست.

مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج معتقدند با ساخت این بیمارستان در جنوب کرج، ساکنان مشکین دشت، اندیشه، ملارد، شهر قدس و سر آسیاب نیز می توانند از امکانات و خدمات آن بهره مند شوند.

اکنون که سومین سفر رئیس جمهور به شهرستان کرج و اولین سفر رسمی هیئت دولت به استان البرز پیش رو است، امید می رود بخشی از اعتبارات سفر به جای تعریف پروژه های جدید، مصروف تکمیل و احداث طرح هایی شود که در سفرهای قبلی مصوب شده اما از اجرایی شدن آن خبری نیست.

استقرار دفاتر نمایندگی ادارات در فردیس ضروری است

امام جمعه فردیس بر استقرار دفاتر نمایندگی ادارات در این منطقه تأکید کرد.

علی اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این منطقه باتوجه به وجود داشتن جمعیت بسیار زیاد فاقد برخی از ادارات بوده که این امر مشکلاتی را برای ساکنان فردیس ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا شهروندان در منطقه فردیس برای انجام امور اداری خود مجبورند به کرج مراجعه کنند که این امر علاوه بر صرف زمان و طی کردن مسافت طولانی آنان را با دیگر مشکلاتی مواجه می کند.

امام جمعه فردیس افزود: راه اندازی برخی از دفاتر نمایندگی ادارات در فردیس می تواند علاوه بر کاهش ترافیک در برخی از ساعات روز، از مراجعات به ادارات کرج نیز بکاهد.

ایمانی تصریح کرد: شهروندان برای انجام امور ادارای مجبورند به ادارات کرج مراجعه کنند، از این رو ممکن است کار اداری آنان طی مراحل مختلف صورت گیرد، بنابراین باید متقاضی روزهای متوالی مسیر فردیس تا کرج را طی کند که این امر نیز افراد را با مشکلاتی روبرو می کند.

وی افزود: رسیدگی به امور شهروندان و رفع مشکلات آنان از جمله وظایف ادارات است که باید به منظور تسهیل در کار شهروندان فردیسی نیز دفاتر نمایندگی ادارات در این منطقه نیز مستقر شود.

منطقه فردیس نیازمند توجه ویژه است

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی بر توجه ویژه مسئولان به شهر فردیس تاکید کرد.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با توجه به ارتقای شهرستان کرج به استان، تحقق این امر الزامی به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: بزرگترین اتفاق و افتخار در طول تاریخ سیاسی، جغرافیایی و مدیریتی در کرج ارتقای ساختار تشکیلاتی بود که در دولت دکتر احمدی نژاد محقق شد و اکنون انتظار می رود سایر شهرها نیز به تبع از ارتقای ساختار تشکیلاتی بهره مند شوند.

اکبریان گفت: قطعا با تشکیل استان البرز، مردم منطقه فردیس و سایر شهرها چون محمدشهر، مشکین دشت، اشتهارد، آسارا و طالقان سود خواهند برد.

نگاه ما به منطقه فردیس ویژه است

استاندار البرز در گفتگو با مهر اظهار داشت: فردیس از جمله مناطق شهرستان کرج است که نگاه ما به این منطقه در بخش های مختلف ویژه است.

عیسی فرهادی گفت: این منطقه مشکلات مختلفی دارد که نیازمند همکاری و تعامل تمامی دستگاههای اجرایی و معتمدان می تواند در کاهش مشکلات پیش رو این منطقه موثر واقع شوند.

وی درخصوص بخش بهداشت و درمان فردیس بیان داشت: مقدمات ساخت یک بیمارستان 200 تخته خوابی دولتی و همچنین یک بیمارستان 100 تخته خوابی بخش خصوصی در این منطقه فراهم شده است و امیدواریم با احداث آنها مشکلات درمانی موجود در این بخش مرتفع شود.

استاندار البرز درخصوص امنیت این منطقه نیز گفت: هم اکنون یک کلانتری در هسته مرکزی این منطقه در یکی از خیابانهای فرعی مستقر است که ضمن پاسخگو نبودن جمعیت منطقه نیازمند افزایش کلانتری است.

به هر روی منطقه پرجمعیت فردیس نیازمند نگاه ویژه دولتمردان است و باید به برنامه ریزی و شناسایی کمبودهای این منطقه پرجمعیت ساکنان آن را از حداقل امکانات فرهنگی رفاهی و آموزشی بهره مند کرد.