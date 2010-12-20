جدایی پردیس کشاورزی از دانشگاه تهران منتفی شد/ وزیر علوم مخالف است

محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئولین شهر کرج به دنبال این بودند که پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را از دانشگاه تهران جدا کنند اما موضوع را پیگیری کردیم تا قضیه منتفی شد.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه تهران و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز مخالف جدایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه تهران هستند.

به گزارش مهر، جدایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه تهران و قرارگیری عنوان "البرز" بر روی این پردیس دانشگاهی، موضوعی است که همزمان با سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان البرز در میان دانشجویان و کلاسهای درس در پردیس کرج دانشگاه تهران شایعه شده است اما رئیس این پردیس آن را منتفی دانست.