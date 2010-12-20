145 هزار تن گندم از مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت شد

صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال زراعی جاری افزون بر 151 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به زیر کشت انواع محصولات رفت که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به انواع محصولات زیر کشت در این استان گفت: امسال افزون بر 17 هزار تن شلتوک از سطحی معادل سه هزار و 500 تن هکتار، 18 هزار و 400 تن حبوبات از بیش از هشت هزار هکتار اراضی زراعی و 350 هزار تن نباتات علوفه‌ای از مزارع زیر کشت این استان برداشت شده است.

نیازی عمده‌ترین محصولات زراعی این استان را گندم و جو عنوان کرد و افزود: در سال زراعی جاری افزون بر 145 هزار تن گندم از سطح مزارع زیر کشت این استان برداشت شده که این میزان شامل 41 درصد کشت آبی و 59 درصد کشت دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین بیش از 52 هزار تن جو از بیش از هشت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی آبی و 16 هکتار از اراضی دیمی این استان برداشت شده است.

وی از برداشت 70 هزار تن محصول چغندر قند از مزارع این استان خبر داد و گفت: این در حالیست که در سال گذشته تنها 11 هزار تن چغندرقند از مزارع زیر کشت این استان برداشت شده بود.

نیازی در ادامه با اشاره به مجموع پروژه‌های آبخیزداری در دست اجرا در این استان گفت: در حال حاضر افزون بر 21 پروژه آبخیزداری در حوزه کارون در دست اجراست که‌‌ به منظور تکمیل و راه‌اندازی این تعداد پروژه 420 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی اضافه کرد: همچنین افزون بر 11 پروژه به منظور تامین آب شرب منطقه با صرف اعتبار 90 میلیارد ریالی در دست اجراست که عموما این 11 پروژه توسط مردم اجرا می‌شوند.

نیازی در ادامه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را راهکاری موثر در راستای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی اقتصادی دانست و گفت: یکجاسازی اراضی و ادغام مزارع کوچک از مهمترین سیاستهای بنیادی در کشاورزی است که بدون پرداختن به آن، مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش کارآیی در تولید دور از انتظار خواهد بود.

وی با تاکید بر عدم صرفه جویی‌ اقتصادی مزارع کوچک افزود: یکی از مهمترین عوامل موثر و تعیین کننده بازده کشاورزی، اندازه واحد زراعی است به طوریکه تعیین رابطه بین اندازه واحد زراعی و درآمد و هزینه تولید در زراعت مکانیزه و سنتی و مشخص کردن عوامل موثر در اختلاف درآمد و هزینه در واحدهای مختلف به انتخاب اندازه مطلوب و ترکیب صحیح عوامل تولید در هر منطقه کشاورزی کمک خواهد کرد.