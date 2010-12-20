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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

تصاویر ماهواره‌ای از شهرهای آینده چین در دور افتاده ترین مناطق بیابانی

تصاویر ماهواره‌ای از شهرهای آینده چین در دور افتاده ترین مناطق بیابانی

دولت چین برای مبارزه با مشکل مسکن در این کشور درحال ساخت 20 شهر جدید در دور افتاده ترین مناطق بیابانی این کشور است که تصاویر ماهواره ای این شهرهای آینده به تازگی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت چین درحال ساخت 20 شهر جدید در دل بیایانهای دورافتاده این کشور است. این شهرهای جدید در آینده باید مشکل مسکن در چین را حل کرده و افقهای اقتصادی جدیدی را برای این کشور بگشایند.

به تازگی تصاویری ماهواره ای از برخی از این شهرها منتشر شده است. ارزیابیهای نشان می دهد که حدود 64 میلیون خانه خالی، ساختمانهای بلند و بسیار مدرن در این شهرها وجود دارند.

بعضی از این شهرها با وجود آنکه چند سال از ساخت آنها گذشته است همچنان خالی از سکنه مانده اند، این درحالی است که بحران قیمت مسکن در این کشور به شرایط هشدار رسیده و حتی در شهرهای بزرگ، قیمت مسکن به 70 درصد از قیمت اصلی رسیده است.

براساس گزارش لارپوبلیکا، تحقیقات آکادمی علوم اجتماعی چین نشان می دهد که از 35 شهر پرجمعیت این کشور مسکن در 11 شهر بین 30 تا 50 درصد بالاتر از ارزش بازار به فروش می رسد.

کد مطلب 1213570

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