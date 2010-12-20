ارزش معاملات بازار سهام به 100 هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش ملی نقش بازار سرمایه در تامین مالی در تهران گفت: سه عملکرد یعنی تجهیز، تامین و تخصیص منابع و توزیع منابع باید مبتنی بر معیارهای کارایی و عدالت باشد تا تراز اقتصادی ایران ارتقا یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها بر روی تخصیص منابع به ویژه انرژی دست گذاشته است، افزود: تخصیص منابع در کشور باید به درستی انجام شود که در این حالت مازاد منابع حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه گام مهم در هدفمندی یارانه ها برداشته شد که این کار در تامین، توزیع و تجهیز منابع مفید خواهد بود، تصریح کرد: اما این همه کار نیست و باید بر روی موضوع تجهیز و تامین منابع مالی به طور مشخص کار کرده و وضع موجود را مطلوب نماییم.

حسینی با بیان اینکه نقشه راه ارتقای نظام مالی در کشور است، تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه رشد 8 درصدی اقتصاد و بیکاری 7 درصدی ترسیم شده، این در حالی است که در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود که رشد اقتصادی بیش از 5.5 درصد امکان پذیر نیست؛ به همین منظور 2.5 درصد دیگر برای نرخ بهره وری به آن افزوده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در حال حاضر در آستانه برنامه پنجم توسعه قرار داریم که اقدامات خوبی حتی در زمینه بهره وری در این برنامه اندیشیده شده است، افزود: باید حجم منابع و توان تجهیز منابع مالی در کشور را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه رشد حجم بازار سرمایه در سالهای اخیر از 38 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است، این رشد را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ارزش معاملات سه بازار بورس، فرابورس و بورس کالا در حال حاضر 100 هزار میلیارد تومان است.

حسینی با تاکید بر اینکه عرضه هایی که قبلا به صورت مزایده بود باید به فرابورس برود، تصریح کرد: طی 9 ماه ابتدای امسال 4 هزار و 50 میلیارد تومان معامله در بازار فرابورس صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد رشد بورس اوراق بهادار در 9 ماهه ابتدای امسال را 47 درصد ، بورس کالا را 38 درصد و فرابورس را هزار و 900 درصد اعلام کرد و بر تقویت بازار سرمایه کشور تاکید کرد و افزود: بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند.

حسینی بر اینکه برخی از منابع حبس شده در سیستم بانکی باید آزاد شود، گفت: برخی از دارایی ها در خدمت تولید نیستند و این مشکل در اقتصاد ایران وجود دارد. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد حجم عظیمی از دارایی ها را حبس کردیم که این دارایی ها در خدمت تولید نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از کارایی های بازار سرمایه را آزاد سازی همین دارایی ها عنوان و بیان کرد: همچنین در صنعت بیمه یک برنامه تحولی مد نظر قرار دارد و این صنعت جریان تامین مالی در کشور را تکمیل کرده و نوسانات بازار سرمایه را پوشش می دهد.

وی با اشاره به احکامی که در برنامه پنجم در مورد نوسانات نرخ ارز وجود دارد در مورد تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد: یک طرف سرمایه گذاری عرضه وجوه است که از پس اندازها بیرون می آید.

به گفته حسینی، اگر قرار باشد که تراز تجهیز مالی در کشور را افزایش دهیم راه مفید جذب منابع خارجی از طریق ابزارهای مختلف است درعین حال باید سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز جذب نماییم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر در دستور کار قرار گرفتن طراحی ابزارها تاکید کرد و گفت: کشورهایی با سرمایه گذاری موفق هستند که منابع داخلی خود را به مثابه فرصت برای سرمایه گذاران قرار می دهند و بورس، بانک و بیمه می تواند این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه تعدیلاتی برای حضور بانکها و بیمه های خارجی ایجاد شده است، خطاب به خزانه دار کل کشور گفت: سطح خزانه داری و بودجه ریزی را نباید به سطح خزانه داری و بودجه ریزی حسابداری تقلیل دهیم .

حسینی خاطر نشان کرد: هم اکنون که کشور از بابت طراحی هدفمندی و اجرای آن به آسودگی رسیده است باید برنامه های جدید را بدون فوت وقت تدوین کنیم و استفاده صحیح از منابع موجود را به یک برنامه، قانون و دستورالعمل تبدیل نماییم.