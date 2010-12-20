  استانها
  2. البرز
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

محدودیتهای ترافیکی سه شنبه اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس راهنمایی و رانندگی استان البرز محدودیت های ترافیکی ویژه سفر ریاست جمهوری را اعلام کرد.

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام اینکه محدودیت های ترافیکی در نظر گرفته شده به منظور تسهیل رفت و آمد شهروندان برای مراسم استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت است، گفت: بیشترین محدودیت ها در محدوده میدان شهدا تا سپاه اعمال خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین در کلیه خیابان هایی که برنامه های دیدار رئیس جمهور در ‌آنها انجام می شود محدودیت های ترافیکی به صورت مقطعی اعمال می گردد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جنوب، غرب و‌ شمال کرج و نیز منطقه فردیس مسیرهایی هستند که برای تسهیل رفت و آمد شهروندان محدودیت های ترافیکی اعمال شده و اتوبوس های شرکت واحد در این مناطق به خدمات رسانی اقدام می نمایند.

سرهنگ کمالوند ادامه داد: اتوبوس ها در مناطق تعیین شده متوقف می شوند تا در پایان مراسم،‌ استقبال کنندگان را به مناطق خود مرجوع نمایند.

کد مطلب 1213574

