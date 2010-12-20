محدودیتهای ترافیکی سه شنبه اعلام شد

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام اینکه محدودیت های ترافیکی در نظر گرفته شده به منظور تسهیل رفت و آمد شهروندان برای مراسم استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت است، گفت: بیشترین محدودیت ها در محدوده میدان شهدا تا سپاه اعمال خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین در کلیه خیابان هایی که برنامه های دیدار رئیس جمهور در ‌آنها انجام می شود محدودیت های ترافیکی به صورت مقطعی اعمال می گردد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جنوب، غرب و‌ شمال کرج و نیز منطقه فردیس مسیرهایی هستند که برای تسهیل رفت و آمد شهروندان محدودیت های ترافیکی اعمال شده و اتوبوس های شرکت واحد در این مناطق به خدمات رسانی اقدام می نمایند.

سرهنگ کمالوند ادامه داد: اتوبوس ها در مناطق تعیین شده متوقف می شوند تا در پایان مراسم،‌ استقبال کنندگان را به مناطق خود مرجوع نمایند.