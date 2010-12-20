به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، برخی از برنامه‌هایی که در اروپا با هدف یاری مسلمانان در جهت ادغام بهتر در جوامعی که در آن زندگی می‌کنند نسبت به برخی دیگر برای مسلمانان نوید بخش‌تر هستند.

برای مثال نیکولاسارکوزی در سال 2004 پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری فرانسه در کتابی استدلال کرد که پاریس باید برای سنتهای قدیمی سکولاریسم خود استثناء قائل شده و به گروههای مسلمان به طور مسقیم برای ساخت مسجد بودجه بدهد. به طور طبیعی پس از این اظهارات گروههای سکولار اعتراض کردند اما اظهارات سارکوزی دست کم راهکاری برای حل مشکلات مسلمانان در اروپا بود.

زمانی که سارکوزی رئیس جمهوری شد این ایده هیچ پیشرفت رسمی نداشت. شاید علت آن ضرورت وجود اصلاحیه‌ای برای قانون اساسی فرانسه بود. اما شهرداران فرانسه راههایی برای ارائه زمینهای ارزشمند به گروههای مسلمان یافتند که هنوز برای قضاوت درباره نتیجه آن که بی‌تردید همان ادغام مسلمانان است بسیار زود است.

در زمانی که کتاب سارکوزی منتشر شد و درست اندکی پس از آن انفجارهای مادرید صورت گرفت، دولت اسپانیا راهی برای این مشکل پیدا کرد.

در ابتدا اسپانیا درنظر داشت که بودجه ساخت مسجد را به طور مستقیم فراهم کند، اما اسپانیا نیز چون فرانسه دارای اصول سکولاریسم بود که مانع از این امر می‌شد. بنابراین به جای بودجه مستقیم ، دولت سوسیالیست این کشور سازوگار اقتصادی کوچکی به نام " بنیاد تکثرگرایی برای همزیستی" راه‌اندازی کرد.

ایده اصلی ارائه بودجه به پروژه‌های آموزشی، فرهنگی و پیشرو در امر ادغام بود که نتوانست اماکن دینی را دربربگیرد. این ایده صرفا برای کمک به مسلمانان نبود بلکه تمام اقلیتهای دینی را دربرمی‌گرفت.

درحال حاضر به نظر می‌رسد که برنامه آموزشی آلمان برای ائمه جماعات این کشور مستقیم‌ترین و مؤثرترین شیوه تغییر ماهیت فعالیتهای مسلمانان اروپا باشد.

تا زمانی که مسلمانان اروپا به دنبال حقوق مساوی و تساهلی هستند که ظاهراً غرب مدعی آن است اما از آن بی بهره مانده هیچ موردی تغییر شگرفی نخواهد داشت.