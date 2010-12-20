مالزی

وزیر زنان و خانواده مالزی خواستار هماهنگی بیشتر خانواده ها با توسعه ملی شد

برنامه جدی پلیس مالزی برای مبارزه با جرایم خیابانی

بسیاری از پزشکان تنها تمایل به طبابت در شهرهای بزرگ دارند

تاکید مقامات مالزی بر عدم بکارگیری غیر مسلمانان به عنوان وکیل شریعت

اندونزی

موج شادمانی مردم اندونزی از راهیابی تیم ملی فوتبال این کشور به دیدار نهایی جام "آسه آن "

نگرانی از دخالت شرکتهای تجاری در سیاست با قانون اصلاح شده احزاب سیاسی

نمایندگان مجلس خواستار توجه دولت به سهم یارانه سوخت در بودجه سال آینده شدند

تایلند

برنامه جدید دولت برای دسترسی بیشتر اقشار آسیب پذیر به تسهیلات مالی

کمپین استفاده از دوچرخه برای حل مشکل ترافیک بانکوک

تلاش برای کنترل بهای سوخت باعث افزایش بدهی دولت نخواهد شد

فیلیپین

15 نفر بر اثر آتش سوزی در هتلی در فیلیپین جان باختند

افزایش رقابت خطوط هواپیمایی سنگاپور با خطوط هوایی ارزان قیمت خارجی

احتمال محکامه یک فرمانده نظامی سابق به دلیل دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2004

سنگاپور

12 هزار کارگر مهاجر روز جهانی مهاجران را با برگزاری برنامه های هنر جشن گرفتند