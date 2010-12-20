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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهرمطرح شد؛

انتقاد یک نماینده از برکناری مسئولان ارشد کشور در آغاز هدفمندی یارانه ها

انتقاد یک نماینده از برکناری مسئولان ارشد کشور در آغاز هدفمندی یارانه ها

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از برکناری متکی و بذرپاش گفت: این برکناری در آغاز هدفمندی یارانه ها موجب ایجاد حاشیه برای این برنامه بزرگ و اساسی است.

سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برکناری دو تن از مسئولان کشور همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت:وقتی قرار است یک کار مهم و اساسی همچون هدفمندی یارانه ها در کشور انجام شود باید تلاش شود تا از هرگونه حاشیه سازی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها کار مهم و اساسی است که باید از هرگونه حاشیه سازی برای آن پرهیز شود، اظهارداشت: برکناری مسئولان در این شرایط انباشت سئوال در ذهن مردم ایجاد می کند و این اتفاق اصلا خوب نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از شیوه برکناری متکی، یادآورشد: برخی از افراد حتی در روستاها از ما سئوال می کنند که چرا اینگونه وی برکنار شد.

اکرمی با اشاره به اینکه این شیوه برکناری مسئولان اثرات منفی بر جامعه می گذارد، ادامه داد: برکناری مسئولان با این شیوه موجب می شود که سئوالات متعدد در ذهن مردم ایجاد شود و در نهایت مردم از این رفتارها اینگونه تعبیر کنند که " ولشان کن اینها که کارشان معلوم نیست".

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اصل تغییرافراد یک موضوع طبیعی است گفت: اما این تغییرات باید براساس اخلاق، شرع، عرف وبه گونه ای باشد که مردم آن را بپذیرند، اما تغییر متکی در شرایطی که وی هیچ اطلاعی نداشت و در سفر خارج از کشور بود اصلا اخلاقی، عرفی و برپایه دیپلماسی سیاسی نبود.

کد مطلب 1213580

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