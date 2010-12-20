به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله جعفر سبحانی خطاب به آقای رجب ‌طیب اردوغان، نخست وزیر کشور ترکیه آمده است: با اهدا سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت سرور شهیدان، اباعبدالله‌الحسین‌(ع) و درخواست موفقیت فزاینده از باری تعالی برای پیشبرد اهداف مقدس آن عزیز!



قرآن و عترت دو یادگار گرانبهایی است که رسول خدا‌(ص) از خود بر جای نهاده است و هر دو چراغ فروزانی هستند که راه را برای مسلمانان در تمام عرصه‌ها و قلمروها روشن می‌سازند و تکریم هر دو و بهره‌گیری از آنها دو رشته محکمی هستند که می‌توانند در جامعه اسلامی، وحدت آفرین باشند؛ زیرا همه فرق اسلامی، در عین اختلاف در برخی از مسایل، در این دو یادگار وحدت نظر دارند قرآن مجید امت متفرق را به سان کسی می‌داند که در آن میان چاهی مهلک افتاده است. آن‌گاه برای نجات او دستور می‌دهد که به ریسمان محکم الهی چنگ بزند تا از آنجا برون آید. چنان که می‌فرماید:(واعتصموا بحبل‌الله جمعیا و لا تفرقوا)



در ادامه این پیام بیان شده است: بنابراین بهترین راه برای وحدت یک میلیارد و اندی مسلمان در برابر ابر قدرت‌های متجاوز پایبندی به این دو یادگار است که مایه وحدت و یگانگی همه آنهاست.



شرکت آن شخصیت در مراسم عزاداری سال جاری در کشور خویش بسیار مهم و اثرگذار می‌باشد از یک طرف، دعوت به تکریم عترت و پیروی از این خانواده است، از نظر دیگر حمایت از اهداف حسین‌بن‌علی‌(ع) است که در راس آنها ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی است که امروز جامعه بشری بدان نیاز مبرم دارد و شعار حسین‌بن‌علی‌(ع) و حسینیان پیوسته این بوده که: "هیهات منا الذله "



آیت الله سبحانی در ادامه پیام خود تصریح کرده است: دولت حضرتعالی در این مدتی که بر سر کار آمده و فعالیت‌های اصلاحی خود را آغاز نموده به خوبی نشان داده است که به مسایل بین‌المللی و اسلامی و رفع تبعیض‌ها کاملا توجه دارد و می‌تواند نقشی کلیدی در این زمینه‌ها ایفا نماید.



ما موفقیت روزافزودن جنابعالی و همه همکارانتان را در پرتو پیروی از تعالیم عالی اسلام از خداوند متعال خواهانیم و امیدواریم که دولت و ملت ترکیه همراه با دیگر کشورهای اسلامی، در تمام عرصه‌ها موفق و کامیاب و سرافراز باشند.