به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فیلم تهران در یکصد و هشتاد و ششمین نشست هفتگی خود اقدام به نمایش، نقد و بررسی سریال "خون ‌بها" به کارگردانی جواد مزدآبادی کرده است.

"خون بها" که پیش از این "خونمردگی" نام داشت در سال 1385 به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی ساخته شد. پولاد کیمیایی، سیاوش طهمورث، پوراندخت مهیمن، کاظم افرند‌نیا، لیلا اوتادی، حبیب دهقان نسب، عبدالرضا اکبری، سولماز غنی، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، احمد کاوری، مهدی فقیه، حسن تسعیری، سیروس میمنت و ... بازیگران این مجموعه هستند.

این مجموعه به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما ساخته شده و عوامل این پروژه عبارتند از سیدحسین یعقوبی مدیر تولید، حبیب قلی‌زاده دستیار اول کارگردان، حمید احمدی مدیر تصویربرداری، ایرج ملکی طراح صحنه و لباس، علی محمودی و سعید پروینی مدیر تدارکات، مجتبی برهانی‌زاده صدابردار، مهندس وحید صالحی مدیر مالی و مجری طرح مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا است.

این نشست یکشنبه پنجم دی ماه ساعت 17 با حضور جواد مزدآبادی کارگردان، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده، سعید نعمت‌الله فیلمنامه‌نویس و پولاد کیمیایی و لیلا اوتادی بازیگران در سالن فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان ارسباران مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22872818 تماس بگیرند.