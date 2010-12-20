ارائه تسهیلات ویژه نوسازی به مالکان بافت فرسوده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طباطبایی مدیر عامل شرکت نوسازان این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مساحت بافت فرسوده در سطح محدوده منطقه یک 65 هکتار و معادل 2 درصد از مساحت کل بافت های فرسوده شهر تهران است.

وی در تعریف بافت فرسوده گفت: بلوک هایی که دارای سه شرط ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و فرسودگی باشند مطابق مصوبه سال 1385 شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان بافت فرسوده تلقی می شوند.

طباطبایی در توضیح این ویژگی ها تصریح کرد: ریزدانگی به معنای کوچک بودن املاک به نحوی است که هر بناکمتر از 200 متر مربع(در حداقل 50 درصد بناها) و نفوذناپذیری به معنای فراهم نبودن امکان خدمات رسانی مناسب امدادی و زیرساختی در شرایط بحرانی وبه عبارت دیگر کمتر از 6 متر بودن عرض معابر(برای حداقل 50 درصد معابر) وناپایداری به معنی نداشتن استحکام لازم و غیر مقاوم بودن حداقل 50 درصد بناها در محله است.

مدیر عامل شرکت نوسازان شهرداری منطقه یک با اشاره به تسهیلات ویژه ی نوسازی به مالکان بافت فرسوده در این منطقه افزود: معافیت از پرداخت 80 درصد عوارض صدور پروانه ، واگذاری یک طبقه تراکم تشویقی، اعطای تسهیلات بانکی بدون سپرده گذاری با نرخ سود 12 درصد به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال، معافیت از پرداخت عوارض نوسازی به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا و همچنین در صورت تمایل مالکین به تجمیع پلاک ها و صدور پروانه مطابق طرح های پیشنهادی شرکت نوسازان منطقه یک، تسهیلات ویژه ای اعم از اعطای ودیعه مسکن، معرفی سرمایه گذار جهت ساخت،پیگیری مراحل صدور پروانه و...از جمله تسهیلات ویژه برای تشویق شهروندان و سرعت هر چه بیشتر در روند نوسازی منطقه از سوی شهرداری است.

طباطبایی با بیان اینکه روند نوسازی در منطقه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است ، ادامه داد: محله های نظیر آبک، باغ شاطر، تپه قیطریه ، ضلع جنوبی میدان تجریش ، جماران و... از بافت های فرسوده منطقه هستند که شهرداری از اقدامات نوسازی در این نقاط استقبال ویژه به عمل می آورد.