اقدامات فرهنگی موجب تقویت باورهای دینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا پیش از ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر گرگان افزود: نتایج بسیاری از تحقیقات و پژوهش ها نشان می دهد که افراد مذهبی کمتر دچار بحران هایی چون هویت و بزهکاری اجتماعی می شوند و حتی به گفته پزشکان در برابر بیماری های سخت از مقاومت و امید بیشتری برخوردارند.

وی اظهار داشت: متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات مدیریتی جامعه امروز ما ‌عدم مالکیت به نفس برخی از مدیران است که جامعه را از آثار مثبت مدیریت پایدار محروم ساخته است.

وی گفت: ایام محرم فرصت مناسبی است برای آنکه راه حل بسیاری از معضلات و مشکلات امروزی را در مدرسه حسینی جستجو کنیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه امام حسین (ع) با مدیریت خود بر مسائل زمانه به ما آموخت که ‌در صدد مدیریت بر دیگران بر نیاییم و از خودمحوری در مدیریت بپرهیزیم، افزود: مدیران بسیاری در جامعه وجود دارند که دارای استعدادهای خوبی هستند و اطلاعات خوبی دارند اما توانایی مدیریت استعداد و اطلاعات خود را نداشته و دو سوم عمر خود را در اینکه به من نگاه کنید، سپری می کنند.

وی با بیان این مطلب که امام حسین (ع) از همان آغاز نهضت خویش با نفی بیعت یزید به همگان آموخت که نباید تن به خودکامگی سپرد و سر در برابر استبداد فرود آورد، خاطر نشان کرد: امام حسین (ع)‌ بزرگ آموزگار مدرسه ای ست که پایبندی به وسایل درست در راه اهداف متعالی بر تارک آن می درخشد و کسی نمی تواند از این مدرسه بهره ببرد مگر آنکه سخت پایبند این اصل باشد.

نورا در ادامه تصریح کرد: به جز مدیریت یکی دیگر از مباحثی که امروزه روان شناسان، ‌جامعه شناسان و مسئولان کشوری در جستجوی آن هستند، رسیدن به راه هایی برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و کاهش بزهکاری و آسیب های اجتماعی و نیز ایجاد بستر های لازم برای هویت پذیری و جامعه پذیری از سوی نسل های نوجوان و جوان جامعه است.

نایب رئیس شورای شهر گرگان در پایان اظهار امیدواری کرد که اعضای شورای شهر گرگان در آزمون گاه خدمت به مردم از مدرسه بزرگ حسینی در جهت خدمت خلق و گره گشایی از امورات مردم بهره ببرند.