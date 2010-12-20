100 طرح مصوب سفر دوم رئیس جمهور در استان البرز اجرایی شد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در دور دوم سفر رئیس جمهور 72 مصوبه در قالب 128 طرح مصوب شد.

وی افزود: برای این طرحها 313 میلیارد ریال اعتبار مصوب شد و از 100 طرح اجرائی شده تاکنون 33 طرح به بهره برداری رسیده است و مابقی طرحها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

استاندار البرز در خصوص اهم برنامه های سفر سوم رئیس جمهور گفت: مهمترین برنامه های رئیس جمهور شامل ساماندهی شهرکهای صنعتی استان البرز، (اخذ مجوز برای شهرکهای فاقد مجوز و ایجاد شهرکهای جدید صنعتی در استان البرز)، تکمیل طرح بزرگراه شهید همت و رفع معضلات ترافیکی شهرستان کرج از طریق ایجاد بزرگراهها و شریانهای اصلی درون شهری است.

فرهادی همچنین در خصوص وضعیت طرح بزرگ مسکن مهر در این استان نیز گفت: این طرح در قالب 5 طرح کوچکتر و با مجموع 113 هزار واحد مسکونی در حال احداث است که 27 هزار واحد مسکونی از این تعداد نیز مصوب سفر دوم رئیس جمهور بوده است.

وی افزود: شش هزار واحد از این تعداد در شهرهای زیر 25 هزار نفر یعنی اشتهارد و نظرآباد احداث می شود و 85 هزار واحد نیز در شهر هشتگرد در حال احداث است.

استاندار البرز گفت: سه هزار واحد مسکونی در ایام دهه فجر به متقاضیان آن واگذار می شود و مابقی نیز از خرداد ماه سال آینده تا هفته دولت بتدریج واگذار می شوند.

وی افزود: کل طرح تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.