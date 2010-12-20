فلسفه ایجاد شوراها اداره شهر بدست مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، گفت: فلسفه تشکیل و ایجاد شوراها، اداره شهر و بخشها بدست مردم است.
وی اظهار داشت: نباید با وجود شوراها ما شاهد نقاط محروم در استان باشیم.
وی افزود: در سفرهای که به شهرستانها داریم امورات مربوط به آب، راه، توسعه عمرانی و زیربنایی، مسائل فرهنگی و مذهبی را در مناطق محروم استان، بعنوان یک اولویت را پیگری می کنیم.
وی تصریح نمود: طرح ستاد توسعه متوازن روستایی که در دستور کار قرار دارد بیش از 700 روستا را پوشش می دهد.
این مقام مسئول بیان کرد: در این ستاد شاخص های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مساجد، اشتغال ... مورد ارزیابی قرار می گیرند.
اعلایی اضافه کرد: بنا داریم حداقل ظرف دو سال آینده، این روستا را بهره مند نمائیم تا به سطح متوسط کشوری رسیده شوند.
وی گفت: برغم مطالبات شما، ما نیز انتظاراتی از شوراها داریم تا به مسائل داخل شهرها توجه کنند چرا که شما نماینده مردم هستید.
استاندار ایلام با اعلام این موضوع که شرایط شرکت نماینده شورای اسلامی استانها در جلسات کارگروه اشتغال در استان، مهیا خواهد شد، خاطر نشان کرد: این کار باعث می شود تا شوراها بصورت فعال نقش خود را در این زمینه ایفا کنید.
وی ادامه داد: در فرهنگی دینی ما اعتقاد و باور عمیق داریم که کار باید بدست مردم ایجاد شود و همگی باید تلاش کنیم که میدان و عرصه در دست مردم باشد.
نماینده عالی دولت در استان با انتقاد از رفتارهای برخی از ادارات در ورود به بحث ساخت و ساز های که بخش خصوصی می تواند دنبال کند، بیان کرد: برخی از دوستان عادت کرده اند که کارها را از طریق بروکراسی اداری جلو ببرند و علاقه ندارند امورات را به بخش خصوصی و مردم بدهند تا آنها به این عرصه ورود کنند.
وی ریشه این عدم تعاملها را در این موضوع دانست که برخی از کارکنان اداری به این باور نرسیده که مردم می توانند بهتر وضعیت را اداره کنند.
اعلایی اظهار داشت: مدیران در رفتارها باید بگونه ای با مردم رفتار نمایند که خود را بدهکار مردم قرار دهند چرا که این مردم ولی نعمت ما هستند.
در ابتدا این دیدار نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستانهای استان ایلام به ارائه گزارش از وضعیت منطقه خود پرداختند.
نظر شما