"ابلوموف" در سالن سمندریان ایرانشهر به صحنه می رود

این مدرس و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش "ابلوموف" به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه سال استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر برای اجرای نمایش "ابلوموف" مناسب است با آقای جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر به توافق رسیدیم تا این اثر نمایشی را در سالن سمندریان به صحنه ببرم. البته چون تمرین نمایش نیاز به زمان دارد قرار شد بهار سال 91 "ابلوموف" را اجرا کنم.



حسینی‌مهر که چندی پیش نمایش "هملت ماشین" را در سالن سایه به صحنه برده بود درباره نحوه تمرین و تولید "ابلوموف" یادآور شد: چون تمرین و تولید نمایش "ابلوموف" کار سختی است و این نمایش تعداد پرسوناژ بالایی دارد از اوایل تابستان 90 تمرینات کار را شروع می‌کنیم. فرم کار، دکور و صحنه‌آرایی "ابلوموف" متفاوت است. همواره در کارهایم روی بازیگر تأکید دارم و معمولا بین سه تا شش ماه تمرین با بازیگران طول می‌کشد.



ناصر حسینی‌مهر پاییز سال جاری نمایش "هملت ماشین" را در سالن سایه به صحنه برد که مورد استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتر قرار گرفت.