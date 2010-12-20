ورود یک قطار جدید و 6 واگن به مترو تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: با ورود این سری از واگن ها در مجموع تعداد قطارهای جدید مترو از ابتدای سال به 6 قطار درون شهری، 12 لوکومتیو و 16 واگن دو طبقه می رسد.

وی تاکید کرد : بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان سال روند ورود واگن و تجهیزات جدید مترو ادامه خواهد داشت اما مساله و دغدغه اصلی در این میان تامین منابع مالی و ریالی این واگن ها و تجهیزات است.

ربیعی تصریح کرد: برای آنکه روند ورود واگن های جدید مترو با مشکل مواجه نشود، نیازمند آن هستیم که دولت حمایت های لازم را داشته باشد و اعتبارات مصوب و قانونی مترو به طور کامل و به موقع پرداخت شود.

وی پرداخت اعتبارات مصوب مترو از صندوق ذخیره ارزی و همچنین اعتبارات مصوب عمرانی مترو را برای توسعه خطوط و تامین واگن ها و تجهیزات مورد نیاز حیاتی و بسیار مهم دانست و گفت : امیدواریم با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تمایل شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی ، حمایت های لازم از مترو صورت گیرد و اعتبارات قانونی و مصوب مترو پرداخت شود.