انتخاب مجدد رئیس اسبق کانون سردفتران به عنوان رئیس جدید کانون

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی روز شنبه 27 آذرماه سال جاری، با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برای بار دوم به ریاست این کانون منصوب شد.
بر اساس این گزارش، پیش از این مسلم آقاصفری ریاست کانون را بر عهده داشت.
با رای اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران محمدرضا دشتی به عنوان رئیس جدید کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی روز شنبه 27 آذرماه سال جاری، با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برای بار دوم به ریاست این کانون منصوب شد.
بر اساس این گزارش، پیش از این مسلم آقاصفری ریاست کانون را بر عهده داشت.
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