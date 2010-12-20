  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

انتخاب مجدد رئیس اسبق کانون سردفتران به عنوان رئیس جدید کانون

با رای اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران محمدرضا دشتی به عنوان رئیس جدید کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی روز شنبه 27 آذرماه سال جاری، با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برای بار دوم به ریاست این کانون منصوب شد.

بر اساس این گزارش، پیش از این مسلم آقاصفری ریاست کانون را بر عهده داشت.

کد مطلب 1213600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها