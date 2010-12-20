انتخاب مجدد رئیس اسبق کانون سردفتران به عنوان رئیس جدید کانون

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی روز شنبه 27 آذرماه سال جاری، با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برای بار دوم به ریاست این کانون منصوب شد.

بر اساس این گزارش، پیش از این مسلم آقاصفری ریاست کانون را بر عهده داشت.