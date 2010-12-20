مردم کره جنوبی خواستار توقف اجرای مانورهای نظامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامینی مانند "جنگ نه، صلح آری" و "اکنون زمان پیمان برای صلح است" نسبت به انجام تمرینهای نظامی اعتراض کردند.

کره جنوبی بر مبنای برنامه اعلام شده امروز دوشنبه مانور نظامی توپخانه ای خود را در جزیره غربی مرزی خود با کره شمالی برگزار می کند.

این مانور یکروزه در نزدیکی مرز دریایی بین دو کشور و در پی افزایش تنش در شبه جزیره کره به دنبال تبادل آتش توپخانه ای ماه گذشته بین دو کره که منجر به کشته شدن دو نظامی و دو غیر نظامی کره جنوبی شد برگزار می شود.